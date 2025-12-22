Kylian Mbappé, el Real Madrid y una dependencia mayor que con Cristiano Ronaldo

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé igualó el sábado pasado con un tanto de penalti frente al Sevilla FC el récord de Cristiano Ronaldo de 59 dianas en un año natural, aunque la influencia del francés en el rendimiento ofensivo de su equipo es mucho más significativo que la del luso en su mejor temporada hasta finales de diciembre.

“El récord es increíble. Es mi primer año que hago algo como Cristiano, mi ídolo, el mejor jugador de la historia del Real Madrid y una referencia del fútbol mundial. Es un honor para mí”, dijo el atacante francés a los medios del club merengue minutos después de convertir su gol número 59 en 2025 e igualar la cifra que alcanzó Cristiano Ronaldo en 2013.

Sin embargo, la dimensión de la decenas de goles de Mbappé en este Real Madrid es mucho mayor que los del crack de Madeira en su mejor inicio de curso -hasta el 22 de diciembre- en el conjunto madridista. Fue en la temporada 2014-15, cuando el ‘7’ portugués celebró 32 tantos entre Liga, Supercopa de España, de Europa y Champions, de los 80 en total que marcó el equipo hasta final de año en ese curso.

¿Mbappé genera dependencia?

Estas dianas significaron el 40% de los goles del Real Madrid, por lo que los blancos dependieron en cierta manera de la voracidad del portugués, pero mucho menos de lo que precisa de Mbappé el conjunto merengue dirigido por Xabi Alonso en la temporada 2025-26.

Hasta ahora, el francés ha marcado 29 tantos en todas las competiciones -sin tener en cuenta el gol que hizo en el Mundial de Clubes el pasado verano-, una producción sobresaliente que ha supuesto el 55,7% de las 52 dianas del 15 veces campeón de Europa hasta el duelo contra el Sevilla de este sábado.

Y mucho más influyente ha sido el francés en la Champions. El Real Madrid ha marcado 13 goles, de los cuales 9 han sido del delantero ex del París Saint-Germain, es decir, Mbappé ha convertido casi el 70%, aupado por el ‘póker’ convertido en Atenas ante el Olympiacos.

Hace un año, las dudas rodeaban a un Mbappé que apenas llevaba unos meses en el club y al que le costó adaptarse -solo 15 goles hasta finales de diciembre-, y nada tiene que ver con la versión del delantero francés en lo que va de curso.

El reto del delantero francés, que cumplió este sábado 27 años, es mantener este ritmo goleador durante todo el curso. Al acabar la temporada, el mejor registro de Cristiano Ronaldo fue en la 2014-15, con 61 tantos de los 161 del Real Madrid (37,8%). Ahora, Mbappé marca un gol cada 88 minutos en Liga, un rendimiento que no se veía desde la época del luso, en la 2017-18.