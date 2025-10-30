Kylian Mbappé recibirá la Bota de Oro 2024-25 en el Santiago Bernabéu

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, recibirá este viernes 31 de octubre en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu la Bota de Oro que lo acredita como el máximo goleador de Europa en la temporada 2024-25, tras anotar 31 goles en LaLiga EA Sports.

Real Madrid confirmó que la entrega de la Bota de Oro 2024-25 a Mbappé contará con la presencia del presidente del club, Florentino Pérez. Además del representante de la European Sports Media (ESM), Juan Ignacio Gallardo; el entrenador del equipo, Xabi Alonso; y jugadores de la primera plantilla merengue.

Mbappé alcanzó 31 goles en la pasada temporada de LaLiga, cuatro más que el segundo máximo anotador, el sueco Viktor Gyokeres del Sporting de Portugal, y superando también al egipcio Mohamed Salah, del Liverpool. Este galardón, otorgado desde 1968 por la ESM, reconoce al máximo goleador europeo.

Historial y contexto del premio

Esta es la primera vez que Mbappé recibe la Bota de Oro, aunque anteriormente quedó segundo en la temporada 2018-19 con 33 goles, detrás de Lionel Messi, y en la campaña 2021-22 con 28 goles, por debajo de los 35 que anotó Robert Lewandowski. Su logro se suma además al Trofeo Pichichi que conquistó la misma temporada con el Real Madrid, uniéndose a una selecta lista de grandes goleadores históricos del club.

El francés, que fichó por el Real Madrid en junio de 2024, tuvo un inicio cuestionado, pero consolidó su calidad al cerrar la temporada con 31 tantos en 34 partidos de Liga. Con esta cifra, Mbappé acumuló 62 puntos en la clasificación de la Bota de Oro, superando a otros goleadores europeos.

Proyección y reconocimiento

El premio consolida a Mbappé como uno de los delanteros más letales de Europa y uno de los grandes candidatos para ganar próximos galardones individuales, incluso el Balón de Oro. Su rendimiento en la pasada temporada posiciona al Real Madrid con una de sus figuras más destacadas en años recientes.

La ceremonia será un reconocimiento a una temporada sobresaliente y un reflejo del peso de Mbappé en el equipo merengue, que busca seguir dominando tanto en España como en Europa.