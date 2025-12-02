COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
Confesión

La actriz Judi Dench “ya no puede reconocer a nadie” por su pérdida de visión

Judi Dench, de 90 años, reveló cómo una enfermedad ocular le impide reconocer caras, leer y actuar.
La británica Judi Dench cumplirá 91 años el próximo 9 de diciembre.
La británica Judi Dench cumplirá 91 años el próximo 9 de diciembre.
La británica Judi Dench cumplirá 91 años el próximo 9 de diciembre.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La actriz británica Judi Dench, de 90 años, reveló en una entrevista con ITV, junto a Ian McKellen, que su degeneración macular le impide reconocer a personas, ver televisión o leer, lo que ha limitado su carrera actoral y movilidad diaria.

Judi Dench y una enfermedad diagnosticada hace más de una década

Dench, ganadora de un Oscar por ‘Shakespeare enamorado’ (1998), fue diagnosticada con degeneración macular relacionada con la edad en 2012. Esta dolencia afecta la mácula, parte central de la retina, y es la principal causa de pérdida visual en mayores de 50 años, según la Clínica Mayo.

En la entrevista, al ser preguntada por su escasa presencia en cámara, Dench respondió: “No puedes verme en cámara porque ya no puedo ver”. Añadió: “Tengo esa cosa. Ya no puedo reconocer a nadie”.

McKellen, su colega de Macbeth (1976), bromeó sobre si saluda a extraños como conocidos, a lo que ella contestó con humor: “¡A veces!”.

Impacto en la vida cotidiana y profesional

La actriz, quien interpretó a M en ocho películas de James Bond, explicó que distingue contornos pero no detalles faciales. “Puedo ver tu silueta y te conozco bien por tu bufanda de Macbeth”, dijo a McKellen.

En enero de 2025, durante el podcast Fearless de Trinny Woodall, Dench confesó que no sale sola: “Siempre hay alguien conmigo porque no veo y podría chocar o caer”.

Además, expresó ansiedad antes de eventos sociales. “Siempre estoy nerviosa antes de ir a algo. No sé por qué. No se me da bien estar sola y ahora tampoco”, mencionó. Además, dijo con humor: “Por fortuna, finjo no tener vista”.

Judi Dench busca opciones para seguir ante las cámaras

En la última década, Judi Dench ha buscado métodos para continuar con su carrera, adaptando su forma de trabajar y apoyándose en su entorno cercano.

“No puedo leer guiones, así que alguien viene y me los lee como si me contara una historia. Normalmente es mi hija, mi agente o un amigo, y me gusta, porque imagino la historia en mi mente”, relató a EW.

Durante una participación en The Graham Norton Show en 2023, explicó: “Antes memorizaba mis líneas con la memoria fotográfica, pero ahora necesito encontrar una máquina que no solo me enseñe los textos, sino que también me diga dónde están en la página”.

“No puedo ver en un set de filmación. No puedo leer. Pero simplemente lo afrontas. Me cuesta cuando toca un papel largo. Todavía no he dado con una fórmula para manejarlo”, reconoció.

