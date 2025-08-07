COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Espectáculos
Confesión

La actriz mexicana Marlene Favela abre su corazón a un misterioso hombre

Con la madurez que le da la experiencia, Marlene Favela habla claro sobre su nueva relación y sus planes.
La actriz mexicana Marlene Favela abre su corazón a un misterioso hombre
La actriz mexicana Marlene Favela abre su corazón a un misterioso hombre
La actriz mexicana Marlene Favela atraviesa un momento especial al abrir su corazón a un nuevo amor que acaba de llegar a su vida. En una reciente charla con la prensa, la estrella, celebrando sus 49 años, reveló sin reservas aspectos de su vida personal, aunque mantuvo en reserva la identidad de su pareja, un hombre mexicano cuya historia apenas comienza junto a ella.

Favela, conocida por su participación en ‘Top Chef VIP’, explicó que no contempla ampliar la familia, pues considera que ya alcanzó la etapa ideal con su hija Bella Seely. Rechazó la idea de tener más hijos o de adoptar, subrayando su plena felicidad con la etapa actual que comparte con su pequeña.

Nueva etapa sentimental de Marlene Favela y familia

La relación inicial se encuentra en una fase temprana, por lo que su pareja aún no conoce a Bella. Favela enfatizó la importancia del tiempo y la paciencia para que esos encuentros ocurran de manera natural y sin presiones. «Cuando se junten será el momento correcto, no hay un tiempo para eso», señaló con calma la actriz.

En cuanto a la posibilidad de matrimonio, Marlene Favela admitió que aún no considera formalizar esta nueva relación, pero mostró apertura a la idea de casarse. Confesó que, aunque recién empieza a conocer a su pareja, cree firmemente en el matrimonio, un concepto que guarda en su corazón desde la historia de sus padres, quienes permanecieron juntos durante cinco décadas.

«Mientras tanto, prefiero disfrutar el momento y dejar que las cosas fluyan», afirmó la artista, quien prioriza la felicidad de Bella y el respeto por su ritmo emocional.

Esta nueva relación representa para Marlene Favela una oportunidad para encontrar la felicidad a través de un amor fresco, sin prisas ni expectativas apresuradas.

Cabe recordar que la bella intérprete es conocida a escala mundial por protagonizar famosos melodramas como ‘Gata Salvaje’, ‘Rubí’, ‘Los Herederos del Monte’, ‘Velo de Novia’, entre otros.

