Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Fútbol

La AFA anuncia sanciones para Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas

La AFA sancionó a Estudiantes de la Plata, a su presidente y a once jugadores tras protagonizar un polémico pasillo de espaldas a Rosario Central.
Estudiantes de la Plata desató polémica al hacer un pasillo de espaldas para Rosario Central.
Estudiantes de la Plata desató polémica al hacer un pasillo de espaldas para Rosario Central.
Estudiantes de la Plata desató polémica al hacer un pasillo de espaldas para Rosario Central.

Redacción ED.

Redacción ED.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió este jueves, 27 de noviembre de 2025, sancionar al club Estudiantes de la Plata por el pasillo de espaldas realizado a Rosario Central durante los octavos de final del Torneo Clausura 2025.

El fallo también expresa sanciones contra el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, y once jugadores. Cabe mencionar que la acción del equipo se dio en protesta al título de Liga anual otorgado al ‘Canalla’.

Detalles del fallo contra Estudiantes de La Plata

El boletín oficial número 6797 del Tribunal de Disciplina detalla las medidas por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario de la AFA, que prohíbe conductas ofensivas y viola los principios del juego limpio.

La sanción a Verón impide su participación en cualquier rol futbolístico durante seis meses, mientras que los jugadores relacionados —Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain— cumplirán dos fechas de suspensión al inicio del Torneo Apertura 2026, para no alterar la competencia actual.

Santiago Núñez, capitán en ese partido por ausencia de titulares habituales, enfrenta una sanción adicional de tres meses sin portar la cinta. Además, el club Estudiantes deberá pagar una multa equivalente al valor de 4.000 entradas, calculada según el precio promedio de localidades en Primera División.

Contexto del incidente en Rosario

El episodio ocurrió el 23 de noviembre pasado, en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central, durante el partido de octavos de final del Clausura, que terminó 1-1 y clasificó a Estudiantes por penales.

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) había dispuesto un pasillo protocolar para reconocer a Rosario Central como Campeón de Liga 2025, título otorgado por acumular más puntos en la tabla anual, conforme al boletín AFA del 12 de febrero.

Verón admitió públicamente haber sugerido el gesto a los jugadores, liberando institucionalmente al plantel. La protesta, con brazos cruzados y espaldas dadas, desnaturalizó el homenaje y generó controversia nacional.

La LPF había indicado que la aprobación del título para Rosario fue unánime, aunque Estudiantes negó votación interna al respecto.

Reacciones y próximos pasos tras fallo contra Estudiantes de la Plata

El fallo cierra el expediente, pero abre apelaciones posibles ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA.

Dirigentes de Rosario Central no emitieron comentarios oficiales, enfocados en su defensa del título. Este caso resalta tensiones en la reestructuración de la LPF, con énfasis en protocolos para homenajes en 2026.

La sanción no afecta la integridad del Clausura, permitiendo a Estudiantes avanzar con su plantel completo en la fase eliminatoria.

