Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Deportes
Tenis

Tenista Maikel Villalona recibe suspensión de cuatro años y seis meses por infracciones anticorrupción

La ITIA señaló que Villalona incurrió en una falta adicional al no cooperar con el proceso de investigación.
La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) sancionó con cuatro años y seis meses al tenista dominicano Maikel Villalona, de 21 años.
El tenista dominicano Maikel Villalona, de 21 años, sufrió una sanción de cuatro años y seis meses.
La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) sancionó con cuatro años y seis meses al tenista dominicano Maikel Villalona, de 21 años.
El tenista dominicano Maikel Villalona, de 21 años, sufrió una sanción de cuatro años y seis meses.

