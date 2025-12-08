Detuvieron a chofer de tanquero que transportaba 6 mil galones de combustible y estaba ebrio

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito detuvo al chofer de un tanquero, quien manejaba en estado de embriaguez. En dicho vehículo se transportaban 6 mil galones de combustible por la Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar. Se trata de uno de los corredores viales de mayor circulación en el oriente de Quito. También uno de los corredores donde más accidentes se registran en la capital.

El hecho ocurrió en el kilómetro 2 de la Ruta Viva. Los agentes de tránsito, que realizaban controles en trece puntos del sector, observaron que el vehículo pesado avanzaba en zigzag. Tras detenerlo de forma segura, se practicó la prueba de alcoholemia al conductor, la cual arrojó 1,07 gramos de alcohol por litro de sangre. Ese nivel es clasificado como embriaguez grave según la normativa ecuatoriana.

Chofer de tanquero estaría 90 días preso

El tanquero transportaba 4 mil galones de gasolina extra y 2 mil de diésel. El conductor fue puesto inmediatamente a órdenes de la autoridad competente y enfrenta una posible sanción de hasta 90 días de prisión. Además tendría que pagar una multa de un salario básico unificado (470 dólares) y la pérdida definitiva de los 30 puntos de su licencia de conducir.

Aquello está estipulado en el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) por conducción en estado etílico. La AMT informó que el caso se comunicó a Petroecuador y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCH). Esto para quie se tomen las acciones administrativas correspondientes relacionadas con el transporte de sustancias peligrosas.

Los límites establecidos por la ley

Este incidente se registra en el marco de los operativos intensificados de fin de año que la AMT ejecuta en los principales ejes viales de la capital. Lo hacen para prevenir siniestros de tránsito asociados al consumo de alcohol. La Ruta Viva y la avenida Simón Bolívar concentran alto flujo vehicular, especialmente en horarios nocturnos y madrugadas de fines de semana, al conectar Quito con los valles de Los Chillos y Tumbaco.

Durante 2025, la AMT ha reportado más de 3.200 citaciones por conducción en estado de ebriedad en la capital. De esas, cerca del 8% corresponden a conductores de transporte pesado y comercial. Las autoridades reiteran que el límite permitido de alcohol en sangre para conductores profesionales es 0,1 g/L, significativamente más estricto que el 0,3 g/L establecido para conductores no profesionales.

El vehículo tipo tanquero quedó retenido y lo trasladaron al centro de retención vehicular y la carga quedó bajo custodia mientras se resuelve el procedimiento legal. La Fiscalía inició ya la investigación correspondiente por el delito contra la seguridad vial. El conductor podría enfrentar una grave sanción. El hecho lo dio a conocer la AMT a través de sus cuentas oficiales de redes sociales.