La pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather avanza y apunta a celebrarse en África

La anunciada pelea entre Mike Tyson y Floyd Mayweather, confirmada por ambos en septiembre, se trasladará a África. Así lo informó este miércoles Tyson, quien aseguró que el combate continúa adelante pese a la falta inicial de una plataforma de transmisión. Debido a ese motivo se había puesto en duda su realización. Tyson es el excampeón mundial de los pesos pesados y Floyd el invicto monarca en cinco divisiones.

Mike Tyson reiteró que el enfrentamiento mantiene su planificación original y que las negociaciones para definir fecha, sede y promotores avanzan de forma positiva. El combate es conocido mediáticamente como “la pelea de los 107 años” por la suma de las edades de ambos pugilistas. Según el expugilista, la opción de llevar el combate a un país africano surgió tras varias semanas de conversaciones.

Se busca plataforma para derechos de transmisión

En dichas reuniones se han tratado temas que buscan garantizar infraestructura, seguridad y proyección internacional para un evento que atrae la atención de la industria deportiva. La propuesta inicial enfrentó obstáculos debido a la falta de un canal de televisión o plataforma digital dispuesta a adquirir los derechos de transmisión. Sin ese acuerdo, la pelea parecía destinada a quedar archivada.

Sin embargo, Tyson afirmó que nuevas empresas han mostrado interés en respaldar el espectáculo y que se espera concretar un socio de difusión en las próximas semanas. Floyd Mayweather, quien se retiró del boxeo profesional con un récord invicto, confirmó también su disposición a participar en el combate. Lo haría bajo un formato similar al de exhibiciones recientes en las que ha intervenido.

Las opciones de varios países africanos

Aún no se han difundido detalles sobre el tipo de reglamento que se aplicaría, ambas partes han mencionado que el evento busca combinar un atractivo deportivo. Se busca proyectar un enfoque de exhibición de alto nivel, sin comprometer la seguridad de los peleadores. Los organizadores analizan actualmente opciones en varios países africanos con experiencia en grandes eventos deportivos.

La elección del continente responde tanto al interés histórico de Tyson por escenarios internacionales como a la intención de promover una pelea con fuerte presencia mediática. África ha sido anfitriona de combates emblemáticos en el pasado, lo que añade un componente simbólico a la propuesta. La posible realización del duelo entre Tyson y Mayweather ha generado amplio debate en el mundo del boxeo. Esto debido a la diferencia de categorías tradicionales entre ambos y al retiro prolongado de Tyson.

El regreso de Tyson a un escenario internacional

Mientras se afinan los detalles finales, representantes de la industria deportiva señalan que la confirmación de una sede y un acuerdo de transmisión serán los pasos clave para formalizar un calendario definitivo. De concretarse, la pelea se convertiría en uno de los eventos más esperados del año. Con ella se marcaría el regreso de Tyson a un escenario internacional y la reaparición de Mayweather en un combate de gran escala.