Paola Jara, cantante colombiana, incluye a Ecuador en su tour ‘Vuelve’ con presentaciones en febrero y marzo

La cantante colombiana de música popular Paola Jara anunció su gira internacional ‘Vuelve’, que recorrerá seis países durante 2026. Dentro del cronograma se incluyen cuatro presentaciones en Ecuador, como parte de su regreso a los escenarios internacionales tras un período de actividad enfocada en Colombia. La artista realizó el anuncio a través de sus redes sociales, donde compartió el calendario oficial y expresó su entusiasmo.

“No saben la alegría que me da anunciar estoooo! 2026 serás bendecido, demasiado bendecido. ¿Dónde nos veremos?”, publicó en su cuenta de Instagram. Allí cuenta con más de 6,8 millones de seguidores. La gira ‘Vuelve’ iniciará en febrero en Estados Unidos, con presentaciones y actividades relacionadas con los Grammy Americanos en Los Ángeles. Incluye también una gira de medios.

La gira incluye varias ciudades de Europa

En Ecuador, las primeras fechas confirmadas serán el 14 de febrero en Riobamba y el 15 de febrero en Salinas. La cantante regresará al país los días 5 y 6 de marzo para dos conciertos adicionales, cuyas ciudades aún no se detallan. El tour continuará el 28 de febrero en el estadio El Campín de Bogotá, Colombia, con una segunda presentación en la capital colombiana el 17 de marzo.

En mayo, la gira llegará a Europa con conciertos en Madrid, Alicante, Zaragoza, Lanzarote y Barcelona (España), además de una fecha en París (Francia). El cierre está programado para el 5 de septiembre en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile. Paola Jara, nacida en Apartadó, Antioquia, es una de las principales exponentes femeninas de la música popular colombiana, con éxitos como “Mala mujer”, “Como si nada” y “Murió el amor”.

La colombiana se ha consolidado en el género popular

Su carrera ha incluido colaboraciones con artistas como Jessi Uribe, con quien ha realizado giras previas, y presentaciones en países como Ecuador. Ella ha participado en conciertos en ciudades como Shushufindi, Milagro y Quito en años anteriores. Esta gira representa un regreso significativo a los escenarios internacionales para Jara. La colombiana ha consolidado su popularidad en el género popular.

El anuncio ha generado expectativa entre sus seguidores ecuatorianos, dada la inclusión destacada del país con múltiples fechas. Hasta el momento, no se han detallado los recintos exactos para las presentaciones de marzo en Ecuador ni la información sobre venta de entradas. La gira ‘Vuelve’ abarca diversos formatos, desde estadios hasta teatros, adaptándose a los mercados de cada país.

Paola Jara ha mantenido una presencia constante en la música colombiana, con reconocimientos en premios y una base de fans que trasciende fronteras. Este tour 2026 refuerza su proyección internacional en el género popular, que ha ganado terreno en América Latina y Europa.