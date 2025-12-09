COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Novedades

La cantante española Rosalía se lleva tremendo susto por una cucaracha en medio de una entrevista

Rosalía protagonizó un momento viral en Río de Janeiro, Brasil, al huir de una cucaracha voladora durante una entrevista, destacando su reacción espontánea mientras promociona su álbum LUX.
33 años tiene la cantante española Rosalía.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La cantante española Rosalía, de 33 años, interrumpió una entrevista televisiva en Río de Janeiro, Brasil, al huir de una cucaracha voladora que se acercó a ella.

Su espontánea reacción fue captada en video y ahora acumula millones de reproducciones en redes sociales.

Rosalía y su gran susto por una cucaracha

El incidente ocurrió frente al Cristo Redentor, un sitio icónico de 38 metros de altura, mientras Rosalía atendía a una periodista de TV Globo.

La entrevista formaba parte de su gira mundial para presentar LUX, su quinto álbum de estudio lanzado en 2025, que explora temas de espiritualidad y mística con colaboraciones internacionales.

En el video, Rosalía se sienta en un sofá con vistas al monumento iluminado. De repente, al detectar la cucaracha en el suelo, salta de la silla gritando “¡Un bicho! ¡No, qué miedo!”. La artista corre fuera del encuadre, mientras la periodista ríe.

Rosalía regresa poco después, disculpándose: “Perdón, le tengo mucho miedo a los bichos“. Luego, la entrevista continúa sin más interrupciones.

El clip, de 15 segundos, se viralizó en horas, alcanzando más de 5 millones de vistas en TikTok y 2 millones en Instagram al 9 de diciembre.

La española se ríe de sí misma

Usuarios en plataformas como X (Twitter) y Facebook compartieron el video con comentarios que resaltan la universalidad del miedo a los insectos. Un usuario escribió: “Rosalía, hermana, no estás sola… huyamos de las cucarachas voladoras juntxs”, acumulando 10.000 likes (me gusta). Otro señaló: “Nunca voy a entender a la gente que no se inmuta al ver una cucaracha”, refiriéndose a la calma de la entrevistadora.

La cuenta oficial de Rosalía en Instagram reposteó el clip con emojis de risa, fomentando su viralidad. De hecho, medios de comunicación de todo el mundo hicieron eco del gracioso momento.

La gira musical de Rosalía

El episodio se suma a la agenda promocional de LUX, que incluye presentaciones en Buenos Aires y un anuncio para el LUX Tour 2026, con fechas en Madrid, Barcelona y ciudades de América. El álbum ha registrado récord de reproducciones en Spotify, superando 500 millones en su primera semana.

Temas como “La Perla” han generado virales independientes, pero este incidente ha elevado su visibilidad en Brasil, donde el reggaetón y flamenco fusionado de Rosalía ganan terreno.

La gira de LUX comenzó en Europa en noviembre pasado, con shows en Londres y París, y se extiende a Latinoamérica para conectar con audiencias diversas. Ecuador no es parte del itinerario de la cantante. 

