La cantante y actriz española Encarnita Polo fue estrangulada mientras dormía

La célebre cantante y actriz española Encarnita Polo, de 86 años, fue estrangulada mientras dormía en una residencia de ancianos ubicada en el municipio de Ávila (España).

El ata que se dio la madrugada del pasado viernes 14 de noviembre. Mientras que el presunto autor, un hombre de 66 años ingresado apenas dos días antes en el centro, permanece bajo custodia policial en una unidad psiquiátrica.

Encarnita Polo fue atacada en su habitación

La Residencia Decanos, un centro privado con 190 plazas en las afueras de Ávila, cuenta con unidades separadas por nivel de autonomía, incluyendo un módulo de psiquiatría. Encarnita Polo ocupaba una habitación en la zona general, mientras el sospechoso, un hombre con cuadro de demencia, estaba en el ala psiquiátrica ajustando medicación. No compartían habitación ni relación previa conocida.

Según fuentes policiales, el hombre abandonó su unidad, irrumpió en la habitación de Polo alrededor de las 03h00 y la asfixió mientras dormía. Para atacarla se colocó sobre ella en la cama.

Celadores alertados por ruidos acudieron, encontraron a la víctima sin respirar y al sospechoso encima; intentaron reanimación cardiopulmonar sin éxito. La autopsia confirmó estrangulamiento como causa de muerte.

La residencia no tenía constancia de comportamientos violentos del residente, quien no figuraba como paciente de alto riesgo. Tras el suceso, fue trasladado al módulo de psiquiatría del Hospital Provincial de Ávila bajo custodia policial.

Conmoción por la muerte de la cantante

El fallecimiento de la recordada artista ha causado conmoción. No solo por ser sorpresivo, sino por la violencia con la que se dio.

La Policía Nacional clasifica el caso como homicidio, enfocándose en cómo el sospechoso accedió al área restringida. Así como un posible móvil de obsesión hacia la víctima, aunque el motivo permanece sin esclarecer.

La dirección de Decanos emitió un comunicado expresando que están “consternados ante lo ocurrido y por máximo respeto a la confidencialidad que ahora mismo se nos pide y el cariño de nuestros residentes, familias y personal del centro, no vamos a pronunciarnos ante la situación”.

La hija de Polo, Raquel Waitzman, publicó en redes sociales: “Para mí fue, ante todo, mi madre. Una mujer fuerte, divertida y con un carácter único. Necesito vivir este duelo en silencio y en paz”, solicitando privacidad.

El velatorio fue íntimo en Ávila bajo lluvia, con pocos asistentes, y el entierro se realizó en la provincia.

El legado de Encarnita Polo

Encarnita Polo, cuyo nombre completo era Encarnación Polo Oliva, nació en Sevilla en 1939 y se consolidó como figura clave de la copla y el pop español durante las décadas de los 1960 y 1970. Su éxito con temas como “Paco, Paco, Paco” la convirtió en precursora de la copla yeyé, rompiendo moldes en la España franquista con su estilo innovador: minifalda, pelo corto y flequillo.

Participó en cine, televisión y espectáculos de variedades, alcanzando un renacimiento en 2009 gracias a un vídeo viral en YouTube.

En sus últimos años, la artista enfrentó adversidades personales, como un divorcio en 1978, un desahucio en 2002 y la pérdida de 70.000 euros en el escándalo de las preferentes de Bankia, caso que ganó en juicio.

Sobrevivió a un cáncer de mama diagnosticado en 2021, describiéndolo como “un mal novio, muy traicionero”. Desde febrero de 2023, residía en Ávila junto a su hija.