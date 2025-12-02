COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Música

La cantautora Brenda representará a Ecuador en el Festival de Viña del Mar 2026

En medio del lanzamiento del videoclip de su canción 'Capullito', la cantautora ecuatoriana Brenda confirmó que irá al festival Viña del Mar 2026.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Brenda nació en Guayaquil, pero también tiene raíces andinas.
Brenda nació en Guayaquil, pero también tiene raíces andinas.
Brenda nació en Guayaquil, pero también tiene raíces andinas.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La cantautora ecuatoriana Brenda se alista para representar al país en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, en la categoría Folclore.

La noticia llega en medio del estreno de su nuevo sencillo ‘Capullito’, como parte de su EP ‘En la Tierra’, el cual cuenta con un videoclip.

Brenda cumplirá un sueño al ir a Viña del Mar

Brenda, de 28 años, se suma así a la lista de talentos ecuatorianos que han brillado en el mediático evento, cuya próxima edición será en febrero de 2026.

Precisamente, su nueva canción ‘Capullito’ será la que presentará en el famoso festival chileno. “Representar a mi país en un festival tan emblemático es un sueño hecho realidad. ‘Capullito’ nace desde lo más profundo de mis raíces, y espero que el público latinoamericano pueda sentir esa conexión y esa historia”, dijo Brenda.

Sobre su nueva canción y videoclip

Con ‘Capullito’, Brenda busca “sembrar memoria y despertar conciencia” a través de dos ejes fundamentales. Uno de ellos es la sacralidad del espacio de Quitsato, “punto donde la ciencia y la cosmovisión ancestral se encuentran bajo la línea solar que cruza el Ecuador”.

Mientras que el otro es la práctica ancestral del Chawarmiski, dulce y bebida tradicional obtenida del penco (Agave americana). “Su recolección —un “ordeño” de la tierra— conserva un conocimiento heredado por generaciones, lleno de beneficios medicinales y nutricionales, hoy revitalizado para fortalecer la identidad cultural y gastronómica andina”, se dijo.

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de BRENDA (@brendamusica)

Sobre la artista y su EP

De padre otavaleño y madre guayaquileña, Brenda ha crecido entre la Sierra y la Costa. “Entre la machica y el ceviche, entre historias de abuelos y canciones de la tierra”, se mencionó.

“Desde niña encontró en la música un puente para honrar esa dualidad cultural, que hoy florece en melodías donde sanjuanitos, bombas, boleros y pasillos dialogan con una producción contemporánea”, se detalló en un boletín.

Su EP ‘En la Tierra’ fue grabado íntegramente en Quito y explora la fuerza natural de los ritmos ecuatorianos con un lenguaje actual. Además, contó con la producción de Ear Worm Studio bajo la dirección de Danilo Arroyo y cuenta con la participación del “Requinto de Oro” Mario Andrés Gutiérrez. Fue mezclado por Carlos Jácome y masterizado por Nicolás Arauz.

Una carrera en ascenso

En los últimos años, la música de Brenda ha resonado en importantes escenarios y festivales.

Fue artista invitada en la gira nacional ‘En Primer Plano’ 2024 de Juan Fernando Velasco, recorriendo los teatros más destacados del país. Además, se presentó en el Festival CaranFest 2024 en Ibarra, compartiendo escenario con Marqués, Papaya Dada y Guardarraya. También participó en el New York Fashion Week – Edición Ecuador 2025.

Brenda ha tenido presencia en eventos y campañas internacionales. Por ejemplo, en el Nat Geo Travel Food Festival en Londres y la campaña ‘La Toquillera’ de CUYANA.

Cabe mencionar que el EP ‘En la Tierra’ ganó los fondos no reembolsables del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Esto, en la línea de Producción.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional organiza homenaje por la Fundación de Quito con condecoraciones

Sin Moisés Caicedo, Chelsea pierde 3-1 en su visita al Leeds United

Mbappé anota doblete en victoria del Real Madrid ante Athletic Club por 0-3 en LaLiga 2025-26

Ataque armado en bus interprovincial deja un muerto y un herido en Playas

Bad Bunny fue el artista más escuchado globalmente en Spotify durante el 2025: ¿Quién lidera el ranking en Ecuador?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional organiza homenaje por la Fundación de Quito con condecoraciones

Sin Moisés Caicedo, Chelsea pierde 3-1 en su visita al Leeds United

Mbappé anota doblete en victoria del Real Madrid ante Athletic Club por 0-3 en LaLiga 2025-26

Ataque armado en bus interprovincial deja un muerto y un herido en Playas

Bad Bunny fue el artista más escuchado globalmente en Spotify durante el 2025: ¿Quién lidera el ranking en Ecuador?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Asamblea Nacional organiza homenaje por la Fundación de Quito con condecoraciones

Sin Moisés Caicedo, Chelsea pierde 3-1 en su visita al Leeds United

Mbappé anota doblete en victoria del Real Madrid ante Athletic Club por 0-3 en LaLiga 2025-26

Ataque armado en bus interprovincial deja un muerto y un herido en Playas

Bad Bunny fue el artista más escuchado globalmente en Spotify durante el 2025: ¿Quién lidera el ranking en Ecuador?

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO