La cantautora Brenda representará a Ecuador en el Festival de Viña del Mar 2026

La cantautora ecuatoriana Brenda se alista para representar al país en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, en la categoría Folclore.

La noticia llega en medio del estreno de su nuevo sencillo ‘Capullito’, como parte de su EP ‘En la Tierra’, el cual cuenta con un videoclip.

Brenda cumplirá un sueño al ir a Viña del Mar

Brenda, de 28 años, se suma así a la lista de talentos ecuatorianos que han brillado en el mediático evento, cuya próxima edición será en febrero de 2026.

Precisamente, su nueva canción ‘Capullito’ será la que presentará en el famoso festival chileno. “Representar a mi país en un festival tan emblemático es un sueño hecho realidad. ‘Capullito’ nace desde lo más profundo de mis raíces, y espero que el público latinoamericano pueda sentir esa conexión y esa historia”, dijo Brenda.

Sobre su nueva canción y videoclip

Con ‘Capullito’, Brenda busca “sembrar memoria y despertar conciencia” a través de dos ejes fundamentales. Uno de ellos es la sacralidad del espacio de Quitsato, “punto donde la ciencia y la cosmovisión ancestral se encuentran bajo la línea solar que cruza el Ecuador”.

Mientras que el otro es la práctica ancestral del Chawarmiski, dulce y bebida tradicional obtenida del penco (Agave americana). “Su recolección —un “ordeño” de la tierra— conserva un conocimiento heredado por generaciones, lleno de beneficios medicinales y nutricionales, hoy revitalizado para fortalecer la identidad cultural y gastronómica andina”, se dijo.

Sobre la artista y su EP

De padre otavaleño y madre guayaquileña, Brenda ha crecido entre la Sierra y la Costa. “Entre la machica y el ceviche, entre historias de abuelos y canciones de la tierra”, se mencionó.

“Desde niña encontró en la música un puente para honrar esa dualidad cultural, que hoy florece en melodías donde sanjuanitos, bombas, boleros y pasillos dialogan con una producción contemporánea”, se detalló en un boletín.

Su EP ‘En la Tierra’ fue grabado íntegramente en Quito y explora la fuerza natural de los ritmos ecuatorianos con un lenguaje actual. Además, contó con la producción de Ear Worm Studio bajo la dirección de Danilo Arroyo y cuenta con la participación del “Requinto de Oro” Mario Andrés Gutiérrez. Fue mezclado por Carlos Jácome y masterizado por Nicolás Arauz.

Una carrera en ascenso

En los últimos años, la música de Brenda ha resonado en importantes escenarios y festivales.

Fue artista invitada en la gira nacional ‘En Primer Plano’ 2024 de Juan Fernando Velasco, recorriendo los teatros más destacados del país. Además, se presentó en el Festival CaranFest 2024 en Ibarra, compartiendo escenario con Marqués, Papaya Dada y Guardarraya. También participó en el New York Fashion Week – Edición Ecuador 2025.

Brenda ha tenido presencia en eventos y campañas internacionales. Por ejemplo, en el Nat Geo Travel Food Festival en Londres y la campaña ‘La Toquillera’ de CUYANA.

Cabe mencionar que el EP ‘En la Tierra’ ganó los fondos no reembolsables del Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. Esto, en la línea de Producción.