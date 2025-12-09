La chef Carolina Sánchez se alista para dar a luz en España: “La pancita me ha crecido a tope”

La chef cuencana Carolina Sánchez, muy querida por ser parte del jurado de MasterChef Celebrity Ecuador, está en la recta final de su embarazo, algo que la llena de emoción.

A través de su cuenta de Instagram, la ‘Chef Carito’ compartió varias fotografías de su abultado vientre de embarazo y contó que ya está de regreso en su hogar en España.

Carolina Sánchez cuenta los días para convertirse en madre

Su vuelta a casa se dio tras terminar de grabar el famoso programa de cocina en Colombia, el cual comenzó a transmitirse en Ecuador desde hace tres semanas.

En su post, la chef reveló que tiene ya 36 semanas de gestación, por lo que finiquita todos los preparativos para el nacimiento de su primogénita. “Y llegamos a las 36 semanas! Ahora sí puedo decir que la pancita me ha crecido a tope y mi nena no para de moverse!! Estamos en la recta final y ya de vuelta en España, descansando en casita y preparando todo para el nacimiento de Alaia“, escribió.

Añadió que en estos días ha tenido que frenar un poco su rutina diaria, todo por el bienestar de ella y de su hija. “Me ha tocado estar más tranquila y no ir al restaurante, todo para que mi chiquita siga creciendo y engordando, y aunque extraño mucho trabajar estoy aprovechando el tiempo para tener todo listo para mi nenita y además cocinar mis antojos en casa”, expresó.

Además, en un video mostró cómo arregla el cuarto y ropita de su bebé. Sin embargo, no confirmó la fecha del nacimiento.

Será madre a los 40

El pasado 14 de julio, Carolina Sánchez anunció su primer embarazo, fruto de su matrimonio con el también chef Iñaki Murúa. Lo hizo a través de las redes sociales, destacando su alegría. “Soñamos con nuestro bebé y ahora es una realidad. Es maravilloso pensar que una personita está creciendo dentro de mí, y no puedo esperar para ya sentirlo!!”, precisó la chef en ese momento.

Dueña de una estrella Michelin, la chef Carito cumplió 40 años el pasado 18 de julio. La espera de su primogénita la ha compartido con sus seguidores en redes sociales, así como con los participantes y producción de MasterChef Celebrity Ecuador, ya que su estado no le impidió ser parte de la tercera temporada del programa.