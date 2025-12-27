Carolina Sánchez, jurado de MasterChef Ecuador, le dio la bienvenida a su hija Alaia

La chef ecuatoriana Carolina Sánchez, jurado de MasterChef Celebrity Ecuador y ganadora de una Estrella Michelin, anunció este 26 de diciembre el nacimiento de su primera hija. Se trata de su primogénita, Alaia, quien nació en España, país donde la ecuatoriana reside junto a su esposo, el chef Iñaki Murúa. La reconocida chef cuencana Carolina Sánchez dio la noticia a través de sus redes sociales.

El anuncio se realizó mediante una publicación en Instagram acompañada de una imagen de la recién nacida. En el mensaje, Sánchez expresó su emoción por la llegada de Alaia y destacó el significado personal de este acontecimiento familiar. “Ya está aquí nuestra pequeña gran revolución. Creo que no conocía la felicidad hasta que vi su carita. Te amamos con toda nuestra vida”, escribió la chef, conocida también como “Carito”.

Carolina Sánchez habló de “amor a primera vista”

El nacimiento de Alaia tuvo lugar en España, país en el que Carolina Sánchez reside desde hace varios años. La chef se encontraba previamente en Colombia participando en las grabaciones del programa MasterChef. Sin embargo, viajó a territorio español para el parto, según se informó en su entorno cercano. Carolina Sánchez es una de las figuras más reconocidas de la gastronomía ecuatoriana a nivel internacional.

Originaria de Cuenca, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Europa, donde junto a su esposo, el chef Iñaki Murúa, ha consolidado proyectos gastronómicos de alto nivel.Entre ellos incluyen restaurantes reconocidos por la Guía Michelin. La noticia del embarazo se anunció el pasado 14 de julio, cuando la chef compartió públicamente que esperaba a su primer hijo junto a Murúa.

Varios influencers felicitaron a la pareja

En esa ocasión, Sánchez señaló que convertirse en madre era un deseo que ambos habían compartido durante años y que finalmente se había hecho realidad. El anuncio fue recibido con mensajes de felicitación por parte de seguidores y colegas del sector culinario. Tras la publicación del nacimiento de Alaia, las muestras de cariño no se hicieron esperar.

Varios participantes y exparticipantes de MasterChef Ecuador, así como figuras del entretenimiento y la gastronomía nacional, expresaron sus felicitaciones en los comentarios de la publicación. En menos de una hora, el anuncio superó los 27 mil “me gusta” y acumuló más de 600 comentarios. Entre los mensajes destacados se encuentra el de la chef Irene González, también jurado de MasterChef Celebrity Ecuador, quien escribió: “Más felices imposibles, Alaia (Alegría). Bienvenida”.

El nacimiento de la hija de Carolina Sánchez marca un nuevo capítulo en la vida personal de la chef. Ella continúa vinculada a proyectos televisivos y gastronómicos de relevancia en Ecuador y el extranjero. La información fue confirmada directamente por la protagonista a través de sus canales oficiales, consolidándose como una de las noticias más comentadas del ámbito del espectáculo y la gastronomía ecuatoriana en las últimas horas.