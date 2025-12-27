COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
FARÁNDULA

Carolina Sánchez, jurado de MasterChef Ecuador, le dio la bienvenida a su hija Alaia

Originaria de Cuenca, Carolina Sánchez, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Europa junto a su esposo, el chef Iñaki Murúa.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La chef ecuatoriana Carolina Sánchez, jurado de MasterChef Celebrity Ecuador y ganadora de una Estrella Michelin, anunció este 26 de diciembre el nacimiento de su primera hija.
La imagen de la mano de su hija Alaia, que publicó la chef Carolina Sánchez en sus redes sociales.
La chef ecuatoriana Carolina Sánchez, jurado de MasterChef Celebrity Ecuador y ganadora de una Estrella Michelin, anunció este 26 de diciembre el nacimiento de su primera hija.
La imagen de la mano de su hija Alaia, que publicó la chef Carolina Sánchez en sus redes sociales.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La chef ecuatoriana Carolina Sánchez, jurado de MasterChef Celebrity Ecuador y ganadora de una Estrella Michelin, anunció este 26 de diciembre el nacimiento de su primera hija. Se trata de su primogénita, Alaia, quien nació en España, país donde la ecuatoriana reside junto a su esposo, el chef Iñaki Murúa. La reconocida chef cuencana Carolina Sánchez dio la noticia a través de sus redes sociales.

El anuncio se realizó mediante una publicación en Instagram acompañada de una imagen de la recién nacida. En el mensaje, Sánchez expresó su emoción por la llegada de Alaia y destacó el significado personal de este acontecimiento familiar. “Ya está aquí nuestra pequeña gran revolución. Creo que no conocía la felicidad hasta que vi su carita. Te amamos con toda nuestra vida”, escribió la chef, conocida también como “Carito”.

Carolina Sánchez habló de “amor a primera vista”

El nacimiento de Alaia tuvo lugar en España, país en el que Carolina Sánchez reside desde hace varios años. La chef se encontraba previamente en Colombia participando en las grabaciones del programa MasterChef. Sin embargo, viajó a territorio español para el parto, según se informó en su entorno cercano. Carolina Sánchez es una de las figuras más reconocidas de la gastronomía ecuatoriana a nivel internacional.

Originaria de Cuenca, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en Europa, donde junto a su esposo, el chef Iñaki Murúa, ha consolidado proyectos gastronómicos de alto nivel.Entre ellos incluyen restaurantes reconocidos por la Guía Michelin. La noticia del embarazo se anunció el pasado 14 de julio, cuando la chef compartió públicamente que esperaba a su primer hijo junto a Murúa.

Varios influencers felicitaron a la pareja

En esa ocasión, Sánchez señaló que convertirse en madre era un deseo que ambos habían compartido durante años y que finalmente se había hecho realidad. El anuncio fue recibido con mensajes de felicitación por parte de seguidores y colegas del sector culinario. Tras la publicación del nacimiento de Alaia, las muestras de cariño no se hicieron esperar.

Varios participantes y exparticipantes de MasterChef Ecuador, así como figuras del entretenimiento y la gastronomía nacional, expresaron sus felicitaciones en los comentarios de la publicación. En menos de una hora, el anuncio superó los 27 mil “me gusta” y acumuló más de 600 comentarios. Entre los mensajes destacados se encuentra el de la chef Irene González, también jurado de MasterChef Celebrity Ecuador, quien escribió: “Más felices imposibles, Alaia (Alegría). Bienvenida”.

El nacimiento de la hija de Carolina Sánchez marca un nuevo capítulo en la vida personal de la chef. Ella continúa vinculada a proyectos televisivos y gastronómicos de relevancia en Ecuador y el extranjero. La información fue confirmada directamente por la protagonista a través de sus canales oficiales, consolidándose como una de las noticias más comentadas del ámbito del espectáculo y la gastronomía ecuatoriana en las últimas horas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, anuncia que militante de Revolución Ciudadana murió por falta de diálisis

Carolina Sánchez, jurado de MasterChef Ecuador, le dio la bienvenida a su hija Alaia

Exactriz de “El Rey León” murió apuñalada. La Policía detuvo a su novio como principal sospechoso

Caso Epstein: Donald Trump cuestiona al Departamento de Justicia por nuevos documentos

Jack Draper se baja del Abierto de Australia por lesión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, anuncia que militante de Revolución Ciudadana murió por falta de diálisis

Carolina Sánchez, jurado de MasterChef Ecuador, le dio la bienvenida a su hija Alaia

Exactriz de “El Rey León” murió apuñalada. La Policía detuvo a su novio como principal sospechoso

Caso Epstein: Donald Trump cuestiona al Departamento de Justicia por nuevos documentos

Jack Draper se baja del Abierto de Australia por lesión

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Rafael Correa, expresidente de Ecuador, anuncia que militante de Revolución Ciudadana murió por falta de diálisis

Exactriz de “El Rey León” murió apuñalada. La Policía detuvo a su novio como principal sospechoso

Caso Epstein: Donald Trump cuestiona al Departamento de Justicia por nuevos documentos

Jack Draper se baja del Abierto de Australia por lesión

Ataque armado en el ingreso al sitio Colón, en Portoviejo, dejó a un hombre en estado crítico

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO