La chilena Inna Moll se comprometió en matrimonio tras el Miss Universo: “Ser esposa no me hace menos libre”

El Miss Universo 2025 es historia para la chilena Inna Moll, quien ahora se prepara para dar el ‘Sí, acepto’ ante el altar.

La rubia, que fue parte del top 12 del certamen, pero no logró avanzar pese a ser favorita, se acaba de comprometer en matrimonio. Lo hizo durante unas románticas vacaciones con su pareja, el empresario mexicano Charlie Frettlohr, en Tailandia.

Pedida de mano tras el Miss Universo

A través de su cuenta de Instagram, Inna compartió varias fotos del momento, registrado en la isla de Koh Samui.

Estas muestran que, en una cena romántica, Frettlohr se arrodilló para pedirle matrimonio. Además, decoró su habitación del hotel con pétalos de rosas formando la frase “Marry Me? (¿Te casarías conmigo?)”.

“Hoy celebramos un capítulo maravilloso de nuestras vidas. El hombre que derribó mis dudas, mis miedos y mis barreras con paciencia y verdad. Él me enseñó que amar no es perderse, sino encontrarse. Que puedo volar alto en mis sueños porque él siempre estará ahí, creyendo en mí. Y eso…vale más que todo (…) Comenzamos un camino lleno de luz, respeto y sueños compartidos y no puedo sentirme más agradecida de que la vida nos juntó”, indicó la beldad en su post.

“Ninguna corona define a una mujer”

Además, en su publicación hizo alusión a su reciente paso por Miss Universo, que ha estado cargado de polémica y denuncias de fraude. “En estos últimos meses he vivido experiencias intensas y momentos que me han recordado algo esencial: ninguna corona define a una mujer. Ningún título, ninguna competencia y mucho menos, ningún estado civil puede determinar quién eres o cuánto vales”, dijo.

“La verdadera belleza nace de la libertad, de saber que puedes elegir tu destino, tus batallas, tus amores y tus prioridades. Una mujer libre es muy poderosa, y hoy me abrazo esa libertad con más fuerza que nunca”, agregó.

Su publicación la terminó diciendo: “Me caso con el corazón lleno y la frente en alto. Porque ser esposa no me hace menos libre, porque estar soltera no te hace menos completa, y porque ser mamá no debería jamás ser impedimento, nos hace mujeres más fuertes y capaces”.

Era favorita a la corona de Miss Universo

Inna Moll, de 28 años y cuyo nombre completo es María Ignacia Moll Bilbao, fue coronada Miss Universo Chile 2025, lo que le permitió representar a su país en la edición del certamen internacional realizada hace unos días en Tailandia. En la competencia, ingresó al top 12 de semifinalistas, destacando por su participación en las rondas preliminares.

La modelo y creadora de contenido era una de las grandes favoritas a la corona, que al final terminó en manos de la mexicana Fátima Bosch, desatando rumores de fraude.

La polémica en torno al certamen han escalado durante los últimos días, con denuncias de discriminación y racismo por parte de las concursantes. Miss Portugal, Camila Vitorino, dijo recientemente que durante los días de concentración se transmitió un mensaje claro a las participantes: la reina debía estar completamente dedicada al proyecto y a la fundación, sin espacio para relaciones sentimentales.

“Se dijo que la reina reinante no tenía novio porque no había tiempo, que su compromiso era con la comunidad, y su ‘matrimonio’ era con el proyecto”, indicó, sintiéndose afectada al ser una mujer casada, como otras misses.