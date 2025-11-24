COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Portoviejo
Sociedad

La cocina tradicional será eje de alianzas internacionales para el 2026

La iniciativa nace luego de que Portoviejo participó en el Festival Internacional de Ciudades de la Gastronomía 2025, en Macaco (China).
Los festivales gastronómicos que se realizan en las parroquias rurales, son parte de las estrategias que impulsa el municipio.
Los festivales gastronómicos que se realizan en las parroquias rurales, son parte de las estrategias que impulsa el municipio.
Los festivales gastronómicos que se realizan en las parroquias rurales, son parte de las estrategias que impulsa el municipio.

A cuatro meses del viaje de autoridades de Portoviejo al Festival Internacional de Ciudades de la Gastronomía 2025 (International Cities of Gastronomy Fest en Macao (China), la ciudad ya comienza a materializar los primeros acuerdos y planes para fortalecer su identidad gastronómica y proyectarse internacionalmente.

En julio de este año, la vicealcaldesa de Portoviejo, María Isabel Guillén, encabezó la delegación local, en la feria gastronómica de Macao. Juvenal Saltos, coordinador de Información Turística del Municipio de Portoviejo, informó que en ese evento hubo “importantes acercamientos con ciudades hermanas, donde estamos ya delineando algunas acciones”.

Saltos explicó que esos encuentros prevén intercambios de experiencias culinarias, con visitas recíprocas para chefs y cocineras tradicionales. En ese sentido, la intención es recibir delegaciones en Portoviejo entre el 2026 y 2027 para intensificar la formación y el reconocimiento de su cocina ancestral.

¿Qué fue el evento en Macao?

La feria celebrada en Macao fue el International Cities of Gastronomy Fest, organizado por la Oficina de Turismo del Gobierno de Macao (MGTO).

El evento atrajo a 35 ciudades de la Red de Ciudades Creativas de la Gastronomía, según información oficial. En total, el festival reunió 105 puestos de comida, de diversas ciudades del mundo. Además, asistieron más de 100.000 personas durante los nueve días del evento.

Proyecciones para Portoviejo tras el viaje

Según Saltos, una de las estrategias clave es el intercambio de cocineras tradicionales. Portoviejo planea invitar a chefs de las ciudades con las que ya ha conversado, e incluso recibir delegaciones para impulsar la cocina propia. Estos programas de intercambio están siendo diseñados para arrancar entre 2026 y 2027.

También se trabaja en alianzas para traducir esos encuentros en productos turísticos: gastronomía, cultura y turismo se mezclarán para posicionar a Portoviejo como destino creativo. Esta visión busca consolidar una identidad gastronómica local y al mismo tiempo fortalecer lazos con otras ciudades creativas.

