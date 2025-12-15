La Concordia bajo vigilancia: decomisan 10.000 galones de combustible sustraído del poliducto

Las Fuerzas Armadas decomisaron un tanquero con 10.000 galones de diésel ilegal en La Concordia, durante una operación activada por Petroecuador para proteger el poliducto estatal.

La intervención se ejecutó en el cantón La Concordia como parte de las operaciones permanentes de seguridad hidrocarburífera. El Bloque de Seguridad actuó tras una alerta de baja presión detectada por Petroecuador en el sistema del poliducto.

Según información oficial, la variación de presión alertó sobre una posible sustracción ilícita de combustible. De inmediato, personal militar se desplegó en el área para verificar la novedad y resguardar la infraestructura estratégica del Estado.

Durante el patrullaje, los uniformados localizaron un vehículo tipo tanquero conectado al sistema mediante una manguera de alta presión. Al notar la presencia militar, el conductor abandonó el automotor y huyó del lugar.

La Concordia y la alerta que activó el operativo

Tras asegurar el perímetro, los militares realizaron una inspección técnica del tanquero. En su interior se hallaron aproximadamente 10.000 galones de diésel, cuya procedencia no fue justificada en el sitio.

Además, se encontró una manguera de alta presión conectada de forma clandestina al poliducto. Este hallazgo reforzó la presunción de un delito contra el sistema hidrocarburífero nacional.

Los indicios fueron levantados conforme a los protocolos. Todo quedó a órdenes de la autoridad competente para las diligencias legales correspondientes.

Evidencias incautadas en La Concordia

El operativo permitió el decomiso de varios elementos vinculados a esta actividad ilícita. Entre ellos constan un vehículo tipo tanquero, 20 metros de manguera de alta presión y un acople clandestino.

También se incautaron una válvula de alta presión y nueve sellos tipo candado de seguridad, presuntamente usados para el traslado irregular del combustible. Las evidencias quedaron bajo cadena de custodia.

Las autoridades no reportaron personas detenidas en esta intervención específica. La investigación busca identificar a los responsables.

Contexto del robo de combustible en La Concordia

El robo de combustibles representa una amenaza constante en corredores energéticos del país. La Concordia es considerada un punto sensible por su ubicación estratégica y cercanía a infraestructura petrolera.

En años recientes, Petroecuador ha fortalecido sus sistemas de monitoreo. Las alertas de presión permiten detectar conexiones ilegales en tiempo real y activar respuestas rápidas del Bloque de Seguridad.

Según reportes institucionales, estas acciones han evitado pérdidas millonarias al Estado. Además, reducen riesgos ambientales y de seguridad asociados a la manipulación ilegal de hidrocarburos.

Seguridad hidrocarburífera y control militar en La Concordia

Las Fuerzas Armadas reiteraron que mantienen operaciones permanentes en La Concordia y otras zonas estratégicas. El objetivo es resguardar los recursos del Estado y fortalecer la seguridad nacional.

El Ejército Ecuatoriano destacó la coordinación con Petroecuador para enfrentar este tipo de delitos. Subrayó que el control territorial resulta clave para frenar economías ilícitas.

El tanquero quedó bajo custodia mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades insistieron en que estos operativos continuarán para proteger el poliducto y garantizar el abastecimiento legal de combustibles en La Concordia (31).