La conmovedora despedida de Octavio Rivero: “Me voy de Barcelona con recuerdos inolvidables”

Tras confirmarse su salida de Barcelona SC, el futbolista uruguayo Octavio Rivero publicó un conmovedor mensaje de despedida.

A través de su cuenta de Instagram, el ‘charrúa’ manifestó el cariño que siente por el club ecuatoriano, que lo acogió durante dos temporadas.

El mensaje de despedida de Octavio Rivero

Rivero comenzó diciendo en su mensaje: “Queridos barcelonistas hoy me toca despedirme de este gran club y cerrar esta etapa tan importante de mi vida. Me voy con recuerdos inolvidables”.

Añadió sus sentimientos de gratitud hacia quienes conforman el cuadro ‘torero’. “Quiero agradecer especialmente a mis compañeros, cuerpo técnico, utileros, cocineras y a todos los que forman parte del día a día en el club. Muchas gracias por el cariño, el respeto y el apoyo que me brindaron desde el primer día”. Su mensaje lo cerró con un: “Siempre BSC”.

Tras su publicación, el mensaje de Octavio Rivero se llenó rápidamente de comentarios de apoyo y agradecimiento por parte de los hinchas barcelonistas.

Chile lo espera

La noche del viernes, la directiva de Barcelona SC anunció la venta definitiva del atacante uruguayo Octavio Rivero a la Universidad de Chile.

La decisión se tomó tras un acuerdo que incluye la transferencia total de sus derechos federativos y económicos, motivada principalmente por el deterioro de la relación entre el jugador y la cúpula dirigencial del club ecuatoriano, encabezada por Antonio Alvarez.

El delantero tiene previsto arribar a suelo chileno este sábado 10 de enero. Según los términos del acuerdo, el futbolista deberá someterse de inmediato a los chequeos médicos de rigor en las instalaciones del club universitario. Una vez superadas las pruebas físicas, será presentado formalmente como el nuevo refuerzo ofensivo para el torneo nacional de Chile y competiciones internacionales.

Un reemplazo para Octavio Rivero

La salida de Rivero se produce en un contexto de crisis interna dentro de la plantilla de Barcelona SC. El jugador uruguayo ya había manifestado públicamente la complejidad de mantener su compromiso con la institución tras los recientes roces con la presidencia de Antonio Alvarez.

Ante las exigencias económicas de los futbolistas, el presidente Alvarez publicó un escrito en el que cuestionó la disciplina del grupo, señalando la presencia de “líderes negativos”.

Con esta baja, Barcelona SC pierde a su principal referente de área justo antes del inicio de los torneos oficiales. Octavio Rivero marcó once goles durante la temporada 2025.