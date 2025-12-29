La Copa del Mundo visitará Ecuador en la antesala del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá

El trofeo de la Copa del Mundo volverá a Ecuador en los meses previos al inicio del Mundial 2026, como parte de una ambiciosa gira internacional que recorrerá más de 75 ciudades en distintos continentes.

La presencia del galardón forma parte de un tour organizado por una reconocida marca patrocinadora del torneo, con el objetivo de acercar la máxima insignia del fútbol a millones de aficionados alrededor del mundo.

El recorrido oficial de la copa que se entrega en el Mundial comenzará el 3 de enero en Riad, Arabia Saudita. Desde allí, la copa iniciará un extenso trayecto que se prolongará durante cerca de 150 días. Tras su paso por Medio Oriente, el trofeo visitará países como Egipto, Turquía y Austria. Luego avanzará por Asia, con escalas en India, Corea del Sur, Japón y Malasia.

El viaje de la Copa del Mundo

El itinerario continuará por Indonesia, Tailandia, Kazajistán y Uzbekistán. África también será parte del trayecto, con presentaciones en Sudáfrica y Costa de Marfil. Europa tendrá un rol destacado. Francia, España, Portugal y Marruecos figuran entre las paradas confirmadas antes de que la copa cruce el océano Atlántico.

En América, el trofeo visitará Guatemala, Honduras y Colombia. Posteriormente llegará a Ecuador, aunque la organización aún no ha oficializado fechas ni ciudades específicas. Quito y Guayaquil aparecen como las sedes más probables. En anteriores giras, ambas ciudades concentraron la mayor asistencia de aficionados y operativos de seguridad.

El galardón que alzó la selección argentina en Qatar 2022 pesa aproximadamente 6,175 kilogramos. Su diseño en oro de 18 quilates lo convierte en uno de los símbolos deportivos más reconocidos del planeta.

De Ecuador al Sur de América

Después de su escala en Ecuador, la copa continuará su recorrido por Argentina, Uruguay y Brasil. La gira concluirá en los países anfitriones del Mundial 2026. México albergará el trofeo durante el partido inaugural y posteriormente viajará a Estados Unidos, donde estará presente en la final prevista para el 19 de julio.

Será la cuarta vez que el trofeo visite Ecuador pues ya estuvo en el país rumbo a los Mundiales de Alemania 2006, Brasil 2014 y Qatar 2022. Cada visita consolidó una conexión especial entre el público ecuatoriano y la máxima cita del fútbol, una expectativa que vuelve a crecer con la cuenta regresiva hacia 2026.