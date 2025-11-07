La Corporación Financiera Nacional (CFN) y el Banco Interamericano de Desarrollo buscan fomentar el transporte eléctrico en Ecuador

La Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han suscrito un contrato de operación financiera por un monto de USD 25 millones, destinado a fomentar el transporte eléctrico en Ecuador. Este acuerdo, firmado en las oficinas del organismo internacional en Quito, representa la primera operación de este tipo en el país orientada específicamente a la movilidad sostenible. El acto contó con la participación de Ígnez Tristão, representante del BID, y Maricela Benites, gerente general encargada de la institución financiera nacional.

Mecanismo de financiamiento en Ecuador

El «Programa de Financiamiento de Transporte Sostenible» operará bajo la modalidad de banca de Segundo Piso. Esto significa que la CFN canalizará los recursos a través de entidades financieras intermediarias en Ecuador, lo que permitirá ampliar el acceso al crédito productivo tanto para empresas como para personas naturales. El objetivo de este mecanismo es multiplicar el impacto de la inversión, facilitando que un mayor número de ciudadanos pueda acceder a tecnologías limpias y fomentando el dinamismo económico local.

«La transición hacia un sistema de transporte más limpio y competitivo es urgente. Este acuerdo marca un paso decisivo hacia ese objetivo», señaló Maricela Benites durante su intervención. El programa busca alinear a Ecuador con los estándares globales de responsabilidad ambiental, promoviendo la renovación del parque automotor y la reducción de emisiones contaminantes.

Ventajas de la movilidad eléctrica frente a la combustión

La implementación de vehículos eléctricos en Ecuador presenta diferencias operativas y ambientales significativas en comparación con los autos de combustión interna que utilizan gasolina, diésel o gas licuado de petróleo (GLP). Un factor clave es la reducción de emisiones directas; los vehículos eléctricos no emiten gases de efecto invernadero por el tubo de escape, lo que contribuye a mejorar la calidad del aire en las ciudades.

Además, desde el punto de vista técnico, los motores eléctricos suelen tener una mayor eficiencia energética que los de combustión. Al tener menos piezas móviles, los vehículos eléctricos generalmente requieren menor mantenimiento a largo plazo, evitando cambios de aceite habituales en los autos tradicionales. Estos factores son considerados relevantes en las estrategias de modernización del transporte que se buscan implementar en Ecuador.