La Corte Nacional de Justicia ratifica la sentencia de Pepe Tola por abuso sexual

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la condena por abuso sexual contra el actor y chico reality Pepe Tola, quien se encuentra prófugo desde 2018.

El mediodía de este jueves, 4 de diciembre de 2025, se reinstaló la audiencia de casación en torno al mediático caso, en la ciudad de Quito. En la diligencia, los jueces ratificaron la condena de 16 años de cárcel contra Tola.

La sentencia también incluye el pago de $25.000 de indemnización a la víctima, quien tenía 13 años al iniciar el caso.

La sentencia de Pepe Tola “está explicada y motivada”

La ratificación de la sentencia fue anunciada por el abogado defensor, Iván Saquicela. “Los jueces consideraron que los motivos de vicios procesales no fueron reclamados por su defensa en etapas anteriores, que la sentencia está explicada y motivada“, dijo a diario Extra.

“El problema en casación es que los jueces no pueden revisar las pruebas, es limitado. Lo que podemos hacer en un recurso de revisión con pruebas nuevas”, añadió Saquicela.

La audiencia inicial de casación se dio el pasado 20 de noviembre, día en que fue suspendida por los jueces “para revisar íntegramente el caso, deliberar y posteriormente anunciar la resolución”, había dicho Saquicela. Mientras que hoy se reinstaló y se leyó el fallo.

El actor había pedido oraciones

Horas antes de darse a conocer la resolución, Pepe Tola se pronunció a través de Instagram y desde la clandestinidad.

En su post, el actor ecuatoriano había pedido oraciones. “En este momento tan decisivo, deseo dirigirme con humildad a quienes me han acompañado con afecto, respeto y fe. Hoy pido una oración. Una oración por la verdad, por la justicia y por la serenidad necesaria para asumir esta jornada con claridad y fortaleza. Les pido que, desde donde estén, eleven una palabra de luz y de protección, y que me acompañen espiritualmente en este día”, indicó.

El intérprete había dicho confiar en la Justicia, así como en su inocencia. “Creo firmemente que la justicia prevalece cuando se camina con rectitud, y me sostengo en esa esperanza. Que sea Dios quien ilumine cada paso, cada decisión y cada corazón involucrado”, decía su mensaje.

Con la ratificación de su sentencia, Pepe Tola solo podría volver a Ecuador para ingresar a prisión. Esto, deduciendo que está fuera del país en su calidad de prófugo.

El caso de Pepe Tola inició en 2014

El caso Pepe Tola, donde se le acusa de abuso sexual a una menor de edad, es uno de los más mediáticos de la última década en la farándula de Ecuador. Este se desarrolló de la siguiente manera: