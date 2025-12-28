Decisión judicial sobre habeas corpus para el exvicepresidente Jorge Glas se conocerá este domingo

La decisión judicial sobre el habeas corpus correctivo a favor del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas se conocerá este domingo 28 de diciembre. Será a partir de las 16h00. Así lo anunció el juez Jean Daniel Valverde al término de una audiencia telemática reinstalada el sábado 27 de diciembre en la Unidad Judicial de La Libertad. Esta medida busca atender el pedido de hospitalización inmediata del exmandatario. Ello, basado en un informe médico que detalla su deterioro de salud.

La audiencia, que se extendió por más de seis horas tras su reanudación a las 14h00 de este sábado 27 de diciembre, permitió a las partes accionantes y accionadas exponer sus argumentos. El juez Valverde escuchó las intervenciones antes de posponer el fallo para el día siguiente. Aquello mantiene en expectativa el desenlace de este recurso constitucional. El habeas corpus, un mecanismo legal para proteger derechos fundamentales como la libertad y la integridad física.

Defensa de Jorge Glas solicitó habeas corpus

Este recurso lo invocó la defensa de Glas alegando violaciones en su atención médica durante su encarcelamiento. El procedimiento se interrumpió temporalmente en la mañana del 27 de diciembre, justo cuando los abogados del exvicepresidente se preparaban para detallar el informe elaborado por el doctor Alejandro Barreto. Este documento describe un estado de “fragilidad clínica avanzada” en Glas, quien padece 18 enfermedades crónicas y requiere un esquema de polifarmacia extrema con 21 medicamentos diarios.

Según el reporte, estos fármacos son administrados en ocasiones por personal policial en lugar de profesionales sanitarios. Aquello agrava su condición y justifica la solicitud de traslado a un centro hospitalario. Los representantes del Estado argumentaron que el informe médico no podía incorporarse al proceso sin la presencia de técnicos del Ministerio de Salud Pública (MSP) para validar, contrastar o rebatir la información clínica presentada.

Sentenciado por varios casos de corrupción

Sin embargo, la entidad no había sido notificada previamente, lo que generó la suspensión y posterior reanudación de la audiencia. Esta objeción resalta las tensiones entre la defensa y las autoridades estatales en torno a la verificación de evidencias médicas en casos de habeas corpus. Jorge Glas, quien ocupó la vicepresidencia de Ecuador entre 2013 y 2017 bajo el gobierno de Rafael Correa, ha estado detenido desde 2017.

Sobre él han pesado condenas relacionadas con casos de corrupción, incluyendo el escándalo Odebrecht. Su situación ha sido objeto de múltiples recursos legales, con énfasis en su salud deteriorada durante el confinamiento. Organizaciones de derechos humanos han monitoreado el caso, destacando la importancia de garantizar atención médica adecuada a personas privadas de libertad, conforme a estándares internacionales como los establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El anuncio será este domingo 28

La decisión del juez Valverde podría implicar el otorgamiento del habeas corpus, permitiendo la hospitalización de Glas, o su rechazo. Analistas legales indican que este fallo podría sentar precedentes en el manejo de solicitudes similares en el sistema penitenciario ecuatoriano. Mientras se espera el anuncio, la audiencia ha subrayado la urgencia de protocolos claros para incorporar evidencias médicas en procesos judiciales telemáticos, promoviendo la eficiencia y equidad en el acceso a la justicia.