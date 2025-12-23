COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Drama

De víctima a acusado: la lucha de una madre en el caso Dayanara Delgado, hija de la influencer “Chanel”

El juicio previsto para el jueves 25 de diciembre será determinante para establecer responsabilidades penales y, eventualmente, arrojar luz sobre lo ocurrido aquella tarde en San Mateo.
La desaparición de Dayanara Delgado, ocurrida el 12 de enero de 2025 en la playa de San Mateo, Manta, mantiene abiertas investigaciones judiciales.
Dayanara Delgado desapareció el 12 de enero del 2025 desde la playa de San Mateo.
La desaparición de Dayanara Delgado, ocurrida el 12 de enero de 2025 en la playa de San Mateo, Manta, mantiene abiertas investigaciones judiciales.
Dayanara Delgado desapareció el 12 de enero del 2025 desde la playa de San Mateo.

La desaparición de Dayanara Delgado, ocurrida el 12 de enero de 2025 en la playa de San Mateo, Manta, mantiene abiertas investigaciones judiciales. Por ese caso, tres jóvenes están en prisión preventiva, mientras familiares exigen esclarecer los hechos. Dayanara Delgado Mejía, de 18 años, desapareció tras acudir a la playa de San Mateo junto a un grupo de amigos. Horas después, todos los jóvenes desaparecieron.

Al día siguiente, reaparecieron por separado en distintos puntos del país, sin que hasta hoy se conozca el paradero de Dayanara, quien es hija de Silvana Cedeño, influencer, quien es conocida como “Chanel”. Las primeras versiones entregadas a las autoridades indicaron un supuesto secuestro. Sin embargo, según la Fiscalía, los relatos presentaron inconsistencias reiteradas, al menos en tres ocasiones, lo que derivó en un giro del proceso investigativo.

Hace casi un año no se sabe nada de Dayanara Delgado

Desde entonces, el caso se convirtió en uno de los más mediáticos de Manta, no solo por la gravedad del hecho, sino por el entorno familiar de la víctima, hija de Silvana Cedeño. Por su parte, Gema Bermello Benítez, madre de Robert Ariel Delgado Bermello (19), uno de los procesados, asegura que su hijo también es víctima. Relata que aquel domingo su hijo salió de casa por la tarde y que incluso recibió una videollamada desde la playa.

Horas después, al no regresar ni contestar el teléfono, comenzó una búsqueda desesperada que se extendió durante la noche y la madrugada. Bermello afirma que denunció la desaparición y que colaboró con las autoridades cuando su hijo reapareció en el terminal de Santa Elena. “Si yo hubiese querido ocultar algo, no lo habría reportado”, sostiene. Su testimonio fue entregado formalmente a la Fiscalía, según indica.

Autoridades llamaron a juicio el 25 de diciembre

La Fiscalía sostiene que, pese a haber reaparecido, los jóvenes no lograron explicar el paradero de Dayanara, quien continúa registrada como persona desaparecida. Por ello, a Jeremy Alejandro M. C., Robert Ariel D. B. y Rony Jostin P. Z. los llamaron a juicio como presuntos autores directos del delito de desaparición involuntaria. El delito está tipificado en el artículo 163 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con penas que van de siete a diez  años de prisión, ampliables en caso de agravantes.

Actualmente, los procesados permanecen en prisión preventiva en el CPL Manabí N.° 3, en Bahía de Caráquez. La audiencia de juicio se fijó para el 25 de diciembre de 2025, una fecha que añade carga simbólica y emocional a un proceso ya marcado por el dolor y la exposición pública. A más de once meses de la desaparición, Dayanara Delgado, hija de “Chanel” no ha sido localizada.

Insiste también se investigue la hipótesis de secuestro

El caso refleja las dificultades estructurales que enfrentan las investigaciones por desapariciones en Ecuador, donde, según datos oficiales, cientos de personas siguen sin ser ubicadas cada año. Especialistas en seguridad señalan que estos procesos suelen extenderse en el tiempo por la complejidad probatoria. Aquello se debe a la reconstrucción de trayectorias y la dependencia de testimonios coherentes y verificables.

Mientras tanto, la confrontación de versiones —entre la familia de la víctima y la de los procesados— se desarrolla en un entorno de alta presión mediática. Aquello obliga a las autoridades a extremar el rigor técnico y jurídico. Las familias involucradas coinciden en un punto: la necesidad de verdad. La madre de Robert Delgado insiste en que se investigue también la hipótesis de secuestro. Mientras la Fiscalía mantiene su acusación basada en los elementos recabados.

El juicio previsto para el jueves 25 de diciembre será determinante para establecer responsabilidades penales y, eventualmente, arrojar luz sobre lo ocurrido aquella tarde en San Mateo. Hasta entonces, el caso Dayanara Delgado permanece como una herida abierta en la memoria reciente de Manta. El 12 de enero próximo se cumplirá un año de la desaparición de Delgado, quien tiene 19 años de edad. (17)

