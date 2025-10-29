COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
Copa Sudamericana

La dura autocrítica en Independiente del Valle tras la eliminación: “No fuimos el equipo que somos” y “Merecimos quedar afuera”

El plantel de Independiente no ocultó su frustración tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana. Jugadores y cuerpo técnico reconocieron que los errores propios fueron determinantes en la derrota 3-1 frente a Atlético Mineiro.
La dura autocrítica en Independiente del Valle tras la eliminación: "No fuimos el equipo que somos" y "Merecimos quedar afuera"
La dura autocrítica en Independiente del Valle tras la eliminación: “No fuimos el equipo que somos” y “Merecimos quedar afuera”

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Independiente del Valle vivió una noche de martes muy amarga en Belo Horizonte, Brasil. El equipo ecuatoriano cayó 3-1 ante Atlético Mineiro y quedó fuera de la Copa Sudamericana en las semifinales. Más allá del resultado, lo que marcó el final del partido fue la profunda autocrítica del cuerpo técnico y de los jugadores.

El entrenador Javier Rabanal reconoció que el equipo estuvo lejos de su mejor versión. “No fuimos el Independiente que somos. El que cometió menos errores está en la final. El tercer gol nos mató mentalmente”, lamentó en rueda de prensa.

El técnico español admitió que la derrota resultó justa y que los fallos individuales pesaron más que el planteamiento. “Quedarnos a un partido de la final es muy duro, pero llegar a esta instancia también tiene mérito”, dijo, intentando rescatar algo positivo del torneo para Independiente.

Errores que costaron caro

La eliminación de Independiente del Valle tuvo un origen claro, según sus integrantes: los errores defensivos. En el primer tiempo, dos pérdidas de balón de Jordy Alcívar terminaron en goles de Atlético Mineiro. Guilherme Arana y Bernard aprovecharon los regalos del mediocampista y dejaron a los rayados contra las cuerdas antes del descanso.

Guido Villar, arquero del conjunto ecuatoriano, fue uno de los más afectados. “Nos vamos con bronca. Es la primera semifinal de mi carrera y duele mucho. Hay que darle la vuelta a la página”, expresó en DSports. El guardameta recordó que, antes de los fallos, había salvado dos remates claros del rival.

El tercer gol del equipo brasileño, anotado en el complemento, sentenció el duelo y las esperanzas del cuadro de Independiente. Atlético Mineiro, dirigido por Jorge Sampaoli, disputará la final ante el ganador de la serie entre Lanús y Universidad de Chile.

Spinelli: “Merecimos quedar afuera”

El delantero Claudio Spinelli fue contundente en su análisis. “Cometimos dos errores muy infantiles. Nos merecemos quedar afuera por eso. El segundo tiempo fue todo nuestro, pero ya era tarde”, señaló en ESPN, con evidente frustración.

Pese a la eliminación, Spinelli volvió a marcar. Su tanto en Belo Horizonte fue el número 25 de la temporada. Aprovechó un rebote del arquero Everson para descontar en el marcador. “Siempre confío en que algo puede pasar. Lamentablemente no alcanzó”, dijo el argentino, que fue una de las figuras de Independiente en la Sudamericana.

Un golpe que obliga a reaccionar a Independiente

Independiente del Valle deberá recomponerse rápido. El plantel regresa a Quito para enfocarse en el campeonato ecuatoriano LigaPro, donde está afianzado en el primer lugar y está cerca de obtener el título local. “El fútbol da revancha”, afirmó el portero Villar, intentando dejar atrás la frustración.

La autocrítica fue dura, pero también necesaria. En Ecuador, se sabe que el estilo de juego y la solidez que los caracteriza no aparecieron en Brasil. Y que, como dijo Rabanal, “el que mejor jugó y cometió menos errores está en la final”. Independiente se medirá el lunes 3 de noviembre, a las 19h00 ante Libertad FC en condición de visitante.

