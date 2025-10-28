COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Sin categoría

La ecuatoriana Andreína Bravo vuelve a los reality shows, pero desde República Dominicana

Tras su triunfo en 'El Poder del Amor' de 2019, Andreína Bravo se suma a una nueva aventura en un reality show.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

La cantante ecuatoriana Andreína Bravo vuelve a los reality shows tras su paso por ‘Combate Ecuador’ y ‘El Poder del Amor’, pero esta vez desde República Dominicana.

La artista, de 29 años, ya está en el país caribeño para ser parte de las grabaciones del programa de telerrealidad ‘La mansión de Luinny’, el mismo que se estrenará este jueves 30 de octubre.

Andreína Bravo genera tendencia

El reciente domingo, Andreína Bravo compartió un video sobre su llegada de tierras dominicanas. «República Dominicana ya estamos aquí. Dominicanos, actívense y enséñenme su jerga. ¿Qué palabras tengo que aprender para hablar con su flow?«, escribió Andreína en Instagram el reciente domingo,

Cabe destacar que la ecuatoriana causó furor tras ser anunciada como parte de ‘La mansión de Luinny’, convirtiéndose en tendencia en redes sociales. Esto fue destacado en las redes del programa. «¡Ecuador habló y nos puso en TENDENCIA! Desde que anunciamos a @andreinabravoo como parte de @lamansiondeluinny el cariño y apoyo del pueblo ecuatoriano se ha sentido a otro nivel. Gracias a todo su fandom por convertir esta noticia en un fenómeno digital», se precisó en sus perfiles oficiales.

¿De qué se trata el nuevo reality show?

El reality show ‘La Mansión de Luinny’, producido por el comunicador dominicano Luinny Corporán, se estrena este 30 de octubre en YouTube, con episodios semanales.

Grabado en Santo Domingo, República Dominicana, reúne a influencers y celebridades de Latinoamérica en una mansión lujosa, fusionando convivencia, retos y momentos musicales para revelar autenticidad y talento.

14 personas forman el elenco de ‘La Mansión de Luinny’.

Luinny Corporán, empresario y figura radial, presenta este formato como una «experiencia de alto nivel» que conecta emociones y entretenimiento regional.

Durante esta experiencia, Andreína Bravo deberá compartir con las influencers colombianas Yina Calderón y Karina García, famosas por diversas polémicas en otros espacios de telerrealidad.

El programa promete competencias que pondrán a prueba habilidades, generando drama y alianzas en un entorno de opulencia.

Andreína Bravo no es de polémicas

En medio del auge de su carrera musical, Andreína Bravo vuelve a este formato de programas tras ganar ‘El Poder del Amor’ en 2021, el cual fue filmado en Turquía.

A Extra, la cantante le dijo que decidió unirse a ‘La Mansión de Luinny’ porque la producción entendió que no es una persona de polémicas. Además, que lo ve como una oportunidad de darse a conocer en el medio dominicano.

“Soy una persona que aprovecha las oportunidades y me ha costado mucho que me conozcan por lo que realmente soy. Siento que lo he logrado. Saben que no me presto para el show, y aun así han llegado a quererme. Soy tranquila, pero si me buscan, me encuentran”, dijo Bravo.

“(República Dominicana) es la cuna del merengue y la bachata; ellos viven la música y la fiesta con mucha sabrosura”, destacó la guayaquileña, quien estrenó su canción ‘Baby, ¿cómo te va?’ el reciente 24 de octubre.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lasaña de atún: Descubre esta versión que conquista paladares

La ecuatoriana Andreína Bravo vuelve a los reality shows, pero desde República Dominicana

EE.UU. bombardeó cuatro lanchas en el Pacífico, causando 14 muertes en operación antidrogas

¡Polémica! Guayaquil City se podría quedar sin título de la Serie B por una resolución; esto dice LigaPro

Josep Martínez, portero del Inter atropelló mortalmente a un anciano de 81 años en Milán

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lasaña de atún: Descubre esta versión que conquista paladares

La ecuatoriana Andreína Bravo vuelve a los reality shows, pero desde República Dominicana

EE.UU. bombardeó cuatro lanchas en el Pacífico, causando 14 muertes en operación antidrogas

¡Polémica! Guayaquil City se podría quedar sin título de la Serie B por una resolución; esto dice LigaPro

Josep Martínez, portero del Inter atropelló mortalmente a un anciano de 81 años en Milán

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Lasaña de atún: Descubre esta versión que conquista paladares

EE.UU. bombardeó cuatro lanchas en el Pacífico, causando 14 muertes en operación antidrogas

¡Polémica! Guayaquil City se podría quedar sin título de la Serie B por una resolución; esto dice LigaPro

Josep Martínez, portero del Inter atropelló mortalmente a un anciano de 81 años en Milán

Alerta por el superhuracán Melissa que azota el Caribe y registra tercer récord en 20 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO