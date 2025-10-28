La ecuatoriana Andreína Bravo vuelve a los reality shows, pero desde República Dominicana

La cantante ecuatoriana Andreína Bravo vuelve a los reality shows tras su paso por ‘Combate Ecuador’ y ‘El Poder del Amor’, pero esta vez desde República Dominicana.

La artista, de 29 años, ya está en el país caribeño para ser parte de las grabaciones del programa de telerrealidad ‘La mansión de Luinny’, el mismo que se estrenará este jueves 30 de octubre.

Andreína Bravo genera tendencia

El reciente domingo, Andreína Bravo compartió un video sobre su llegada de tierras dominicanas. «República Dominicana ya estamos aquí. Dominicanos, actívense y enséñenme su jerga. ¿Qué palabras tengo que aprender para hablar con su flow?«, escribió Andreína en Instagram el reciente domingo,

Cabe destacar que la ecuatoriana causó furor tras ser anunciada como parte de ‘La mansión de Luinny’, convirtiéndose en tendencia en redes sociales. Esto fue destacado en las redes del programa. «¡Ecuador habló y nos puso en TENDENCIA! Desde que anunciamos a @andreinabravoo como parte de @lamansiondeluinny el cariño y apoyo del pueblo ecuatoriano se ha sentido a otro nivel. Gracias a todo su fandom por convertir esta noticia en un fenómeno digital», se precisó en sus perfiles oficiales.

¿De qué se trata el nuevo reality show?

El reality show ‘La Mansión de Luinny’, producido por el comunicador dominicano Luinny Corporán, se estrena este 30 de octubre en YouTube, con episodios semanales.

Grabado en Santo Domingo, República Dominicana, reúne a influencers y celebridades de Latinoamérica en una mansión lujosa, fusionando convivencia, retos y momentos musicales para revelar autenticidad y talento.

Luinny Corporán, empresario y figura radial, presenta este formato como una «experiencia de alto nivel» que conecta emociones y entretenimiento regional.

Durante esta experiencia, Andreína Bravo deberá compartir con las influencers colombianas Yina Calderón y Karina García, famosas por diversas polémicas en otros espacios de telerrealidad.

El programa promete competencias que pondrán a prueba habilidades, generando drama y alianzas en un entorno de opulencia.

Andreína Bravo no es de polémicas

En medio del auge de su carrera musical, Andreína Bravo vuelve a este formato de programas tras ganar ‘El Poder del Amor’ en 2021, el cual fue filmado en Turquía.

A Extra, la cantante le dijo que decidió unirse a ‘La Mansión de Luinny’ porque la producción entendió que no es una persona de polémicas. Además, que lo ve como una oportunidad de darse a conocer en el medio dominicano.

“Soy una persona que aprovecha las oportunidades y me ha costado mucho que me conozcan por lo que realmente soy. Siento que lo he logrado. Saben que no me presto para el show, y aun así han llegado a quererme. Soy tranquila, pero si me buscan, me encuentran”, dijo Bravo.

“(República Dominicana) es la cuna del merengue y la bachata; ellos viven la música y la fiesta con mucha sabrosura”, destacó la guayaquileña, quien estrenó su canción ‘Baby, ¿cómo te va?’ el reciente 24 de octubre.