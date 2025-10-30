La ecuatoriana Nina Gualinga, defensora amazónica, figura en la lista TIME100 Next 2025

La revista Time anunció su lista TIME100 Next 2025, que reconoce a 100 líderes emergentes globales con potencial transformador, e incluyó a la ecuatoriana Nina Gualinga.

La mujer kichwa de la localidad de Sarayaku, fue seleccionada en la categoría de Defensores. Esto, por su labor en la protección de tierras ancestrales amazónicas y la promoción de la justicia climática.

La lucha de Nina Gualinga

Nina Gualinga ha dedicado su trayectoria a la salvaguarda de los derechos indígenas y el equilibrio ambiental. Su inclusión en la lista TIME100 Next 2025 resalta el rol de las mujeres en la resistencia contra proyectos extractivos que amenazan ecosistemas vitales.

El perfil de Gualinga en la publicación fue redactado por Leila Salazar-López, directora ejecutiva de Amazon Watch. Esta organización se dedicada a la protección de la Amazonía.

Salazar-López detalla la evolución de Gualinga, desde una adolescente reservada en su comunidad hasta una figura clave en la articulación de redes de apoyo.

“Nina Gualinga es muchas cosas: una mujer indígena kichwa, defensora de la Amazonía, líder en la lucha por la justicia climática y madre. La conozco desde que era una adolescente tímida y reservada en su comunidad de Sarayaku, Ecuador, y la he visto crecer y empoderarse”, indica en el perfil.

“Nina ha unido a mujeres de toda la Amazonía ecuatoriana no solo para resistir la explotación petrolera y minera en sus tierras sagradas, sino también para honrar y celebrar su papel fundamental en la protección de la vida a través de su trabajo con Mujeres Amazónicas”, añade.

Es la cuarta edición de TIME100 Next

La lista TIME100 Next 2025 destaca a 100 líderes emergentes y figuras influyentes de la nueva generación que están moldeando el futuro global en diversos campos. Esta extensión de la emblemática lista TIME100 busca identificar a quienes, sin haber alcanzado la cúspide de sus carreras, ya están dejando una huella relevante y desafiando el statu quo.

Las categorías de la lista son: Artistas, Fenómenos, Innovadores, Líderes y Defensores.

Las figuras reconocidas provienen de distintos continentes y representan una gran pluralidad. Otros notables incluidos son la cantante Becky G, el grupo musical Fuerza Regida (grupo musical), el actor David Corenswet, el político filipino Vico Sotto y más.

El anuncio de la lista coincide con el evento anual TIME100 Next, programado para este 30 de octubre en Nueva York. El evento incluirá presentaciones y reconocimientos a los seleccionados.

Nina Gualinga se siente honrada

La activista ecuatoriana compartió la imagen donde se la anuncia como parte de la lista TIME100 Next. A través de su cuenta de Instagram, Nina se dijo “un poco sorprendida y honrada de formar parte de la lista de Time”.

Cabe mencionar que el trabajo de Nina Gualinga se alinea con luchas históricas contra la deforestación y la pérdida de biodiversidad.

Ecuador, con su porción amazónica, enfrenta presiones continuas de industrias extractivas, lo que hace relevante su visibilidad internacional para amplificar demandas indígenas.