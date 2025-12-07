Victoria Kjær, Miss Universo 2024 recorre Ecuador y publica imágenes de Cuenca y Guayaquil

La ex Miss Universo Victoria Kjær Theilvig, modelo danesa, visitó la ciudad de Cuenca durante su segunda estancia en Ecuador. A través de su cuenta de Instagram compartió varias fotografías, destacando la belleza de la ciudad. El contenido, incluye imágenes de su estadía acompañadas de un corazón blanco, y generó reacciones inmediatas, como la de la actual Miss Universo, Fatima Bosh. La visita ocurrió en los últimos días, tras su paso por Guayaquil.

Tras su paso por la urbe guayaquileña difundió vistas nocturnas desde un avión, creando expectativa entre sus seguidores. Días atrás, Kjær Theilvig publicó una historia en Instagram con una panorámica nocturna de Guayaquil tomada desde la ventana del avión. Aquello anticipó su recorrido por el país. Posteriormente, en sus historias de la misma plataforma, subió múltiples fotografías de la ciudad costera, capturando aspectos urbanos y cotidianos.

Victoria Kjær Theilvig estuvo de paso por Manta

Esta serie de publicaciones forma parte de su segunda visita a Ecuador, donde meses antes exploró las Islas Galápagos. En aquel entonces elogió su incomparable belleza natural y la exquisita gastronomía local a través de sus canales digitales. La semana anterior, la modelo estuvo en Manta, Manabí. Allí asistió a la inauguración de la primera torre del proyecto inmobiliario Grand Bay, desarrollado por el empresario Pablo Campana, padre del futbolista Leonardo Campana.

Durante el evento, Kjær Theilvig interactuó con asistentes y compartió momentos en sus redes, integrando esta parada en su itinerario ecuatoriano. Como bailarina profesional y profesora de danza, considera estas disciplinas esenciales para su desarrollo personal y profesional. Cuenca, conocida como la Atenas del Ecuador y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999, atrae a visitantes internacionales.

Ecuador registra incremento en visitas internacionales

Las publicaciones de Victoria Kjær Theilvig en Instagram han acumulado interacciones de fanáticos ecuatorianos y daneses, fomentando el interés por el turismo en el país. Ecuador, con su diversidad geográfica que incluye Amazonía, Andes, costa y Galápagos, registra un incremento en visitas internacionales. Según datos del Ministerio de Turismo, se ha reportado el ingreso de más de 1.5 millones de turistas desde el año 2024.

La presencia de celebridades como la ex Miss Universo contribuye a esta tendencia, destacando atractivos naturales y culturales. Kjær Theilvig, coronada Miss Universo en una edición anterior, utiliza sus plataformas para compartir experiencias de viaje, combinado su carrera en modelaje con su pasión por la danza. Sus posts no incluyen detalles específicos sobre futuras paradas en Ecuador, pero mantienen a sus seguidores atentos a actualizaciones.