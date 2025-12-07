COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Belleza

Victoria Kjær, Miss Universo 2024 recorre Ecuador y publica imágenes de Cuenca y Guayaquil

Una serie de publicaciones en redes forma parte de su segunda visita a Ecuador, donde meses antes exploró las Islas Galápagos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La ex Miss Universo Victoria Kjær Theilvig, modelo danesa, visitó la ciudad de Cuenca durante su segunda estancia en Ecuador.
La ex Miss Universo Victoria Kjær Theilvig se encuentra de visita en Ecuador y estuvo en Manta, Cuenca y Guayaquil.
La ex Miss Universo Victoria Kjær Theilvig, modelo danesa, visitó la ciudad de Cuenca durante su segunda estancia en Ecuador.
La ex Miss Universo Victoria Kjær Theilvig se encuentra de visita en Ecuador y estuvo en Manta, Cuenca y Guayaquil.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La ex Miss Universo Victoria Kjær Theilvig, modelo danesa, visitó la ciudad de Cuenca durante su segunda estancia en Ecuador. A través de su cuenta de Instagram compartió varias fotografías, destacando la belleza de la ciudad. El contenido, incluye imágenes de su estadía acompañadas de un corazón blanco, y generó reacciones inmediatas, como la de la actual Miss Universo, Fatima Bosh. La visita ocurrió en los últimos días, tras su paso por Guayaquil.

Tras su paso por la urbe guayaquileña difundió vistas nocturnas desde un avión, creando expectativa entre sus seguidores. Días atrás, Kjær Theilvig publicó una historia en Instagram con una panorámica nocturna de Guayaquil tomada desde la ventana del avión. Aquello anticipó su recorrido por el país. Posteriormente, en sus historias de la misma plataforma, subió múltiples fotografías de la ciudad costera, capturando aspectos urbanos y cotidianos.

Victoria Kjær Theilvig estuvo de paso por Manta

Esta serie de publicaciones forma parte de su segunda visita a Ecuador, donde meses antes exploró las Islas Galápagos. En aquel entonces elogió su incomparable belleza natural y la exquisita gastronomía local a través de sus canales digitales. La semana anterior, la modelo estuvo en Manta, Manabí. Allí asistió a la inauguración de la primera torre del proyecto inmobiliario Grand Bay, desarrollado por el empresario Pablo Campana, padre del futbolista Leonardo Campana.

Durante el evento, Kjær Theilvig interactuó con asistentes y compartió momentos en sus redes, integrando esta parada en su itinerario ecuatoriano. Como bailarina profesional y profesora de danza, considera estas disciplinas esenciales para su desarrollo personal y profesional. Cuenca, conocida como la Atenas del Ecuador y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1999, atrae a visitantes internacionales.

Ecuador registra incremento en visitas internacionales

Las publicaciones de Victoria Kjær Theilvig en Instagram han acumulado interacciones de fanáticos ecuatorianos y daneses, fomentando el interés por el turismo en el país. Ecuador, con su diversidad geográfica que incluye Amazonía, Andes, costa y Galápagos, registra un incremento en visitas internacionales. Según datos del Ministerio de Turismo, se ha reportado el ingreso de más de 1.5 millones de turistas desde el año 2024.

La presencia de celebridades como la ex Miss Universo contribuye a esta tendencia, destacando atractivos naturales y culturales. Kjær Theilvig, coronada Miss Universo en una edición anterior, utiliza sus plataformas para compartir experiencias de viaje, combinado su carrera en modelaje con su pasión por la danza. Sus posts no incluyen detalles específicos sobre futuras paradas en Ecuador, pero mantienen a sus seguidores atentos a actualizaciones. 

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cinco muertos en violento choque entre camioneta y tráiler en la vía Balzar-El Empalme

Victoria Kjær, Miss Universo 2024 recorre Ecuador y publica imágenes de Cuenca y Guayaquil

Masacre en Durán deja cuatro fallecidos y dos heridos, incluido un bebé de un año de edad

Alias ‘Gerente’, cabecilla de Comandos de la Frontera, libre bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos

Hombre de 30 años fue asesinado a balazos en el barrio La Florita de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cinco muertos en violento choque entre camioneta y tráiler en la vía Balzar-El Empalme

Victoria Kjær, Miss Universo 2024 recorre Ecuador y publica imágenes de Cuenca y Guayaquil

Masacre en Durán deja cuatro fallecidos y dos heridos, incluido un bebé de un año de edad

Alias ‘Gerente’, cabecilla de Comandos de la Frontera, libre bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos

Hombre de 30 años fue asesinado a balazos en el barrio La Florita de Manta

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cinco muertos en violento choque entre camioneta y tráiler en la vía Balzar-El Empalme

Masacre en Durán deja cuatro fallecidos y dos heridos, incluido un bebé de un año de edad

Alias ‘Gerente’, cabecilla de Comandos de la Frontera, libre bajo fianza en Emiratos Árabes Unidos

Hombre de 30 años fue asesinado a balazos en el barrio La Florita de Manta

Flávio Bolsonaro, designado candidato presidencial para 2026 en reemplazo de su padre

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO