Serena Williams desmintió rotundamente rumores sobre un posible regreso al tenis profesional

La extenista estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, desmintió cualquier posibilidad de regresar al circuito profesional. Lo hizo horas después de que la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmara que la jugadora se había inscrito en octubre en el programa de localización y controles antidopaje. El requisito de estar seis meses sometida al sistema antidopaje es obligatorio para cualquier tenista retirado que desee volver a competir.

La noticia, publicada inicialmente por medios especializados, generó inmediata especulación sobre una posible reaparición de Serena, de 44 años, junto a su hermana Venus (45 años). Venus continúa activa en el WTA Tour. Sin embargo, la propia Serena Williams cortó de raíz los rumores a través de sus redes sociales: “Dios mío, no voy a volver. Esto es una locura”, escribió en Instagram Stories, acompañando la frase con emojis de risa y negación.

Serena Williams solo jugaría encuentros de exhibición

Fuentes cercanas a la jugadora indicaron que la inscripción en el programa de la ITIA responde a una mera precaución administrativa. Explicó que mantiene abierta la posibilidad de participar en algún evento exhibición o ceremonia de despedida junto a Venus en 2026, sin competir oficialmente. Según el reglamento antidopaje, a partir de abril de 2026 cumpliría los seis meses requeridos para aceptar una invitación sin necesidad de trámites adicionales.

Serena Williams anunció su retirada del tenis profesional tras disputar el US Open 2022, donde cayó en tercera ronda ante Ajla Tomljanović. En aquel momento, la menor de las hermanas Williams evitó emplear la palabra “retirement” y habló de una “evolución” hacia otros proyectos, entre ellos su faceta como empresaria y madre de dos hijas.

Ningún torneo ha confirmado la participación de Serena

Venus Williams, por su parte, sigue en activo aunque con participación muy limitada: en 2025 solo ha disputado cuatro torneos, el último en Indian Wells en marzo. La mayor de las hermanas ha expresado en varias ocasiones su deseo de despedirse con un último partido junto a Serena, preferiblemente en Wimbledon o el US Open.

La inscripción de Serena en el sistema antidopaje es práctica habitual entre leyendas retiradas que dejan la puerta entreabierta a exhibiciones o eventos especiales. Jugadores como Roger Federer, Kim Clijsters o Caroline Wozniacki siguieron el mismo procedimiento antes de apariciones puntuales tras su retiro oficial. Hasta el momento, ningún torneo ha confirmado la concesión de una wild card a Serena Williams para la temporada 2026.

La WTA no ha emitido comunicado al respecto y la propia jugadora reiteró este jueves que su etapa competitiva quedó cerrada definitivamente en 2022. La carrera de Serena Williams la sitúa como una de las mejores tenistas de la historia: 23 Grand Slam en individuales (récord en la Era Open), 14 en dobles con Venus, cuatro medallas olímpicas de oro y 319 semanas como número 1 del mundo.