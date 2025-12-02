COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Manabí
Sociedad

La Fabril impulsa nueva generación técnica con la graduación de 29 colaboradores en Procesamiento de Alimentos

Con una promoción técnica fortalecida, La Fabril impulsa la profesionalización interna. La siguiente fase formativa iniciará en enero de 2026.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
La Fabril impulsa nueva generación técnica con la graduación de 29 colaboradores en Procesamiento de Alimentos.
La empresa respaldó la inversión educativa de quienes decidieron avanzar en este proceso formativo. Foto: La Fabril.
La Fabril impulsa nueva generación técnica con la graduación de 29 colaboradores en Procesamiento de Alimentos.
La empresa respaldó la inversión educativa de quienes decidieron avanzar en este proceso formativo. Foto: La Fabril.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Fabril fortaleció su estrategia interna de formación al consolidar la graduación de 29 colaboradores que completaron la Tecnología en Procesamiento de Alimentos. El avance surgió del programa de Acreditación Profesional en Educación Superior, ejecutado junto con el Instituto Tecnológico Internacional.

La iniciativa nació para respaldar el dominio profesional de los equipos de la Dirección de Cadena de Suministros. En total participaron 46 colaboradores de los procesos de Calidad, A&G/HCP y Logística. El programa mantuvo una duración de seis meses. Asimismo, promovió una titulación técnica alineada con auditorías, sistemas de gestión y nuevas exigencias operativas.

Formación y desarrollo dentro de La Fabril

La empresa respaldó la inversión educativa de quienes decidieron avanzar en este proceso formativo. La Fabril facilitó el acceso a una titulación que impulsa el crecimiento profesional, crea nuevas oportunidades internas y mantiene una cultura de aprendizaje continuo. Además, consolidó un modelo formativo que fortalece procesos claves de la compañía.

Ahora, La Fabril prepara una nueva fase del programa que iniciará en enero de 2026. En ese periodo, 17 colaboradores concluirán la Tecnología en Gestión de Calidad. Con este paso, la empresa ampliará el impacto de esta iniciativa que ya transformó perfiles técnicos y operativos.

Con esta estrategia, La Fabril reafirma su compromiso por elevar competencias técnicas y acompañar a su talento humano con programas educativos sólidos.

Sobre la empresa

La Fabril S.A. es una empresa ecuatoriana fundada en 1935, líder en la fabricación de grasas y aceites comestibles, oleoquímicos, biocombustibles y productos de aseo e higiene personal.

Se constituyó bajo la dirección de Carlos González-Artigas Díaz, quien impulsó su crecimiento como industria innovadora y socio estratégico para el desarrollo del país. En 2002 adquirió la fábrica de aceites y grasas de Unilever, incluyendo sus marcas, consolidándose como la mayor del sector en Ecuador.

Destaca como ‘La Industria de las Ideas’ por su liderazgo en innovación, desarrollo de mercados y sostenibilidad en Ecuador.

La Fabril S.A. tiene su sede principal en Montecristi, provincia de Manabí, Ecuador, específicamente en el Km 5.5 vía Montecristi-Manta. Cuenta con múltiples instalaciones, incluyendo plantas de producción en Guayaquil (Guayas) y centros de distribución en varias ciudades.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consejos para mantener hábitos saludables durante las festividades navideñas

Marián Sabaté sorprende con una sexy sesión de fotos: “Yo soy un ángel… esta es la prueba más reciente”

Confrontación por fondos del Quinto Puente: Marcela Aguiñaga advierte paralización y Roberto Luque exige explicaciones

Inglaterra: joven muere atropellado al bajar de una ambulancia en plena autopista

FC Barcelona remonta y derrota 3-1 al Atlético de Madrid y se reafirma en el liderato

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consejos para mantener hábitos saludables durante las festividades navideñas

Marián Sabaté sorprende con una sexy sesión de fotos: “Yo soy un ángel… esta es la prueba más reciente”

Confrontación por fondos del Quinto Puente: Marcela Aguiñaga advierte paralización y Roberto Luque exige explicaciones

Inglaterra: joven muere atropellado al bajar de una ambulancia en plena autopista

FC Barcelona remonta y derrota 3-1 al Atlético de Madrid y se reafirma en el liderato

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consejos para mantener hábitos saludables durante las festividades navideñas

Marián Sabaté sorprende con una sexy sesión de fotos: “Yo soy un ángel… esta es la prueba más reciente”

Confrontación por fondos del Quinto Puente: Marcela Aguiñaga advierte paralización y Roberto Luque exige explicaciones

Inglaterra: joven muere atropellado al bajar de una ambulancia en plena autopista

FC Barcelona remonta y derrota 3-1 al Atlético de Madrid y se reafirma en el liderato

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO