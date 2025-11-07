La Fiscalía de Montecristi amaneció baleada y con panfletos amenazantes contra un fiscal

La Fiscalía de Montecristi, en la provincia de Manabí, se convirtió en el blanco de un ataque armado la madrugada de este viernes 7 de noviembre de 2025. A las 01h58 un sujeto encapuchado y con gorra disparó contra la fachada y dejó panfletos amenazantes dirigidos a uno de los fiscales. La Policía Nacional acordonó el edificio para recolectar evidencias y abrió una investigación.

El incidente quedó captado por cámaras de seguridad y un video difundido en redes sociales donde se muestra al agresor arrojando panfletos en los exteriores. Luego, saca un arma de fuego y procede a disparar varias veces para finalmente huir corriendo. Peritajes preliminares confirmaron al menos cuatro orificios por impactos de bala en la fachada principal de la Fiscalía, ubicada en el centro de Montecristi.

Fiscalía está en el centro de Montecristi

Producto de este hecho, la Policía no reportó heridos. Los panfletos contenían mensajes explícitos contra un fiscal asignado recientemente a la unidad, según fuentes policiales. El ataque ocurre dos meses después del relevo de fiscales en Montecristi por motivos de seguridad, ordenado por la Fiscalía General del Estado. Los nuevos funcionarios asumieron funciones en septiembre de 2025.

La Policía levantó casquillos, analizaron el video y entrevistaron a posibles testigos. El Bloque de Seguridad –integrado por Policía, Fuerzas Armadas y Fiscalía– activó protocolos de protección para el personal judicial en la zona. Este atentado se suma a una serie de agresiones contra funcionarios judiciales en Manabí. En junio de 2025, dos secretarios de la Fiscalía de Chone resultaron atacados a tiros, uno falleció y la otra persona resultó herida.

Tramitan casos de delincuencia organizada

En octubre de 2024, el fiscal Marcelo Vásconez fue asesinado a las afueras de la Fiscalía de Manta. En mayo de 2022, la fiscal Luz Marina Delgado y su secretario murieron baleados dentro de un automóvil cuando se dirigían a laborar en la misma ciudad. Manabí registra el mayor número de atentados contra operadores de justicia en Ecuador en los últimos tres años, según el informe anual de la Fiscalía General del Estado 2024.

Entre 2022 y 2025, al menos doce funcionarios judiciales han sido víctimas de ataques armados en la provincia. La Fiscalía de Montecristi tramita múltiples casos relacionados con delincuencia organizada, incluyendo investigaciones por tráfico de drogas y por extorsión, de acuerdo con datos oficiales.

La unidad cuenta con varios fiscales y asistentes, quienes operan bajo esquema de seguridad reforzada desde el cambio de personal. La Fiscalía General del Estado anunció el envío de un equipo especializado desde Quito para apoyar la investigación y evaluar medidas adicionales de protección. Se informó que el fiscal amenazado contará con seguridad las 24 horas del días tras este hecho. (17)