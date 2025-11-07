La Fiscalía General del Estado inicia investigación de oficio tras ataque contra su dependencia en Montecristi

La Fiscalía General del Estado (FGE) condenó “enérgicamente el ataque criminal” registrado la madrugada de este viernes, 7 de noviembre de 2025, contra sus dependencias ubicadas en el cantón Montecristi, provincia de Manabí.

A través de un comunicado, la entidad informó que el suceso será investigado de oficio, para dar con los responsables.

Ataque contra la Fiscalía busca “amedrentar” al personal

En su pronunciamiento, la FGE indicó que el ataque armado tiene como objetivo atemorizar a su personal, para así frenar las investigaciones que llevan adelante.

“Este hecho violento constituye un claro intento de amedrentar a funcionarios y servidores, y de obstaculizar el ejercicio pleno de las funciones constitucionales de la institución”, detalló la Fiscalía.

Además, la FGE anunció que “dispuso el inicio inmediato de las investigaciones para identificar a los responsables de este atentado y llevarlos ante la justicia”.

En el comunicado también se detalló que se activaron protocolos de seguridad “con el objetivo de salvaguardar la integridad del personal fiscal y administrativo”. “Además, se ha solicitado al Ministerio del Interior que -a través de las unidades de la Policía Nacional- se brinde protección necesaria”, se precisó.

Así fue el atentado registrado esta madrugada

La Fiscalía de Montecristi, en la provincia de Manabí, se convirtió en el blanco de un ataque armado la madrugada de este viernes 7 de noviembre de 2025. A las 01h58 un sujeto encapuchado y con gorra disparó contra la fachada y dejó panfletos amenazantes dirigidos a uno de los fiscales. La Policía Nacional acordonó el edificio para recolectar evidencias y abrió una investigación.

El incidente quedó captado por cámaras de seguridad y un video difundido en redes sociales donde se muestra al agresor arrojando panfletos en los exteriores. Luego, saca un arma de fuego y procede a disparar varias veces para finalmente huir corriendo.

Peritajes preliminares confirmaron al menos cuatro orificios por impactos de bala en la fachada principal de la Fiscalía, ubicada en el centro de Montecristi. Producto de este hecho, la Policía no reportó heridos.

Amenazas contra un fiscal recién asignado

Los panfletos contenían mensajes explícitos contra un fiscal asignado recientemente a la unidad, según fuentes policiales.

El ataque ocurre dos meses después del relevo de fiscales en Montecristi por motivos de seguridad, ordenado por la Fiscalía General del Estado. Los nuevos funcionarios asumieron funciones en septiembre pasado.

Este atentado se suma a una serie de agresiones contra funcionarios judiciales en Manabí. En junio de 2025, dos secretarios de la Fiscalía de Chone resultaron atacados a tiros, uno falleció y la otra persona resultó herida. (13).