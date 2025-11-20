COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Belleza

La gran gala del Miss Universo 2025: Horarios y canales para ver la final en vivo desde América Latina

Tailandia, sede del Miss Universo 2025, tiene alrededor de doce horas de diferencia con los países de América Latina. Descubre a qué hora podrás ver la gala final.
Victoria Kjær Theilvig se alista para entregar la corona de Miss Universo.
Victoria Kjær Theilvig se alista para entregar la corona de Miss Universo.
Victoria Kjær Theilvig se alista para entregar la corona de Miss Universo.

La gala de elección y coronación de Miss Universo 2025, que reúne a 122 candidatas de todo el mundo, se celebrará en el Impact Arena en Bangkok, de Tailandia.

Debido a la diferencia de horarios, el evento será a las 08h00 del viernes 21 de noviembre en el país asiático, mientras que en países de América Latina apenas serán las 20h00 de hoy, jueves 20 de noviembre.

Escenario y formato de la gala final del Miss Universo

El Impact Arena, uno de los recintos más emblemáticos de Asia, acogerá la final de este certamen que ha atraído a delegadas de 122 naciones, incluyendo debuts históricos como Palestina, Arabia Saudita y Mozambique, así como la primera Miss Universo Latina para representar a la comunidad latina en Estados Unidos.

Las actividades previas han abarcado ciudades como Phuket y Pattaya, integrando elementos culturales tailandeses y promocionando el turismo local, como es tradición en ediciones pasadas del concurso.

122 candidatas compiten en Tailandia por la corona de Miss Universo 2025.

El formato de la final incluye la selección de un Top 30, seguido de un Top 10, Top 5 y Top 3, culminando en la coronación por parte de la actual reina universal, la danesa Victoria Kjær Theilvig.

Horarios ajustados por zonas horarias

Debido a la diferencia horaria con Tailandia, gran parte de América verá la transmisión esta noche.

Los horarios específicos por países en América Latina son:

México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala: 19h00.

Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Canadá y Cuba: 20h00.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana: 21h00.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22h00.

Estos ajustes permiten una audiencia global, con el evento iniciando a las 20h00 en Estados Unidos.

¿Dónde ver la final del Miss Universo 2025?

La cobertura en Latinoamérica se realizará principalmente a través de Telemundo Internacional, que ofrecerá la gala completa, entrevistas y el momento de la coronación en español.

Además, el canal oficial de YouTube de Miss Universo proporcionará una transmisión gratuita en inglés y accesible mundialmente.

En regiones específicas, se suman canales como Caracol TV en Colombia, Las Estrellas en México, Canal 13 en Chile y América TV en Perú, ampliando las opciones para los espectadores.

Ecuador en el certamen de belleza más importante

Nadia Grace Mejía, de 29 años, representa a Ecuador en el Miss Universo 2025 como una de las grandes favoritas.

Es hija del cantante ecuatoriana Gerardo Mejía y nació en California, Estados Unidos, combinando sus raíces latinas con una gran experiencia en certámenes de belleza.

nadia-mejia-deslumbra-en-la-competencia-preliminar-de-miss-universo-2025-con-paso-firma-hacia-la-clasificacion
Nadia Mejía, la brillante representante de Ecuador en el Miss Universo 2025.

Ganadora de Miss California USA 2016 y Top 5 en Miss USA ese año, compitió en Miss Universo Ecuador 2024 quedando como primera finalista. Este 2025 reforzó su español con clases semanales y su preparación física, volviendo a concursar en el certamen nacional y ganando.

Durante su paso por el Miss Universo 2025 ha deslumbrado con su belleza y carisma. En la preliminar del 19 de noviembre, con pasarelas en traje de baño y gala, fue una de las candidatas más ovacionadas.

