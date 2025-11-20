La gran gala del Miss Universo 2025: Horarios y canales para ver la final en vivo desde América Latina

La gala de elección y coronación de Miss Universo 2025, que reúne a 122 candidatas de todo el mundo, se celebrará en el Impact Arena en Bangkok, de Tailandia.

Debido a la diferencia de horarios, el evento será a las 08h00 del viernes 21 de noviembre en el país asiático, mientras que en países de América Latina apenas serán las 20h00 de hoy, jueves 20 de noviembre.

Escenario y formato de la gala final del Miss Universo

El Impact Arena, uno de los recintos más emblemáticos de Asia, acogerá la final de este certamen que ha atraído a delegadas de 122 naciones, incluyendo debuts históricos como Palestina, Arabia Saudita y Mozambique, así como la primera Miss Universo Latina para representar a la comunidad latina en Estados Unidos.

Las actividades previas han abarcado ciudades como Phuket y Pattaya, integrando elementos culturales tailandeses y promocionando el turismo local, como es tradición en ediciones pasadas del concurso.

El formato de la final incluye la selección de un Top 30, seguido de un Top 10, Top 5 y Top 3, culminando en la coronación por parte de la actual reina universal, la danesa Victoria Kjær Theilvig.

Horarios ajustados por zonas horarias

Debido a la diferencia horaria con Tailandia, gran parte de América verá la transmisión esta noche.

Los horarios específicos por países en América Latina son:

México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala: 19h00.

Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Canadá y Cuba: 20h00.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana: 21h00.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22h00.

Estos ajustes permiten una audiencia global, con el evento iniciando a las 20h00 en Estados Unidos.

¿Dónde ver la final del Miss Universo 2025?

La cobertura en Latinoamérica se realizará principalmente a través de Telemundo Internacional, que ofrecerá la gala completa, entrevistas y el momento de la coronación en español.

Además, el canal oficial de YouTube de Miss Universo proporcionará una transmisión gratuita en inglés y accesible mundialmente.

En regiones específicas, se suman canales como Caracol TV en Colombia, Las Estrellas en México, Canal 13 en Chile y América TV en Perú, ampliando las opciones para los espectadores.

Ecuador en el certamen de belleza más importante

Nadia Grace Mejía, de 29 años, representa a Ecuador en el Miss Universo 2025 como una de las grandes favoritas.

Es hija del cantante ecuatoriana Gerardo Mejía y nació en California, Estados Unidos, combinando sus raíces latinas con una gran experiencia en certámenes de belleza.

Ganadora de Miss California USA 2016 y Top 5 en Miss USA ese año, compitió en Miss Universo Ecuador 2024 quedando como primera finalista. Este 2025 reforzó su español con clases semanales y su preparación física, volviendo a concursar en el certamen nacional y ganando.

Durante su paso por el Miss Universo 2025 ha deslumbrado con su belleza y carisma. En la preliminar del 19 de noviembre, con pasarelas en traje de baño y gala, fue una de las candidatas más ovacionadas.