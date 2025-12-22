La historia que sacude a Hollywood: una mujer dice ser la madre biológica de Miley Cyrus

Una fotografía borrosa de una niña descendiendo de una avioneta en Nuevo México es el punto de partida del relato que Jamie Lee, hoy de 45 años, expuso en una entrevista con el Daily Mail. Según su versión, la imagen ocultaría un embarazo adolescente y ese bebé —afirma— se convertiría años después en la cantante Miley Cyrus.

Lee sostiene que fue víctima de trata sexual durante su infancia y adolescencia y que, como consecuencia, dio a luz a una bebé a la que entregó en una adopción privada. Asegura que esa bebé es Cyrus. La mujer afirma que no busca beneficios económicos y que su objetivo es que la artista acceda a una prueba de ADN.

Un juez rechazó las demandas presentadas por Lee en Tennessee y California, y ordenó que pagara cerca de USD 7.500 en honorarios legales a Billy Ray Cyrus, padre de la artista, quien calificó la historia como “falsa y absurda”.

Versiones contrapuestas

De acuerdo con el relato de Lee, el origen de su historia se sitúa en Ruidoso, un poblado de 7.600 habitantes en las montañas Sierra Blanca, donde afirma haber sufrido abusos. Sostiene que, tras rechazos, intentó encontrar un hogar para su hija contactando a celebridades y que finalmente habría entregado a la bebé a Billy Ray Cyrus y su entonces esposa Tish en California.

La familia Cyrus mantiene una versión distinta: Miley nació como Destiny Hope Cyrus, y el apodo “Miley” surgió de “Smiley”, por su sonrisa, explicación que la propia cantante ha dado en entrevistas previas. Lee no aborda directamente esta contradicción en su testimonio.

Billy Ray Cyrus subrayó además que, en Tennessee, una adopción no puede realizarse sin orden judicial, y negó cualquier acuerdo de adopción privada como el que describe Lee.

Acciones legales y nuevas acusaciones

Tras los fallos judiciales, Lee presentó una demanda federal en Arizona contra cinco departamentos de policía —incluidos los de Ruidoso, San Diego y Nashville— por discriminación, alegando que no investigaron sus denuncias. También afirma haber sido sometida a una evaluación psiquiátrica de 72 horas luego de intentar reportar los hechos.

Lee relata que sufre TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático) y que recuerdos reprimidos emergieron años después. En 2016, dice haber recibido ese diagnóstico en una clínica afiliada a la Universidad Estatal de Arizona. Sostiene que ese proceso explica el retraso en la denuncia.

En su búsqueda de apoyo legal, asegura haber acudido a la familia Kardashian, versión para la cual no existe evidencia pública que la respalde. A todos los miembros de esa familia los mencionaron en una demanda presentada en California.

Testimonios y referencias

Lee afirma que su abuelo la llevó a Nashville para buscar a Dolly Parton, quien —según su relato— fue amable y le sugirió contactar a Billy Ray Cyrus tras el éxito de “Achy Breaky Heart” (1992). No hay confirmación independiente de ese encuentro.

La mujer asegura que dio a luz sola en Ocean Beach y que la entrega ocurrió en Encinitas, un suburbio de San Diego. Según su versión, el acuerdo habría sido de adopción abierta, que luego no se habría cumplido.

Estado del caso Miley Cyrus

Hasta el momento, no existe resolución judicial que respalde la afirmación de Lee sobre la maternidad biológica de Miley Cyrus. Las acciones legales previas se desestimaron, y la familia Cyrus ha negado públicamente las acusaciones.

Lee ha reiterado que su objetivo es que se realice una prueba de ADN y que, de confirmarse un vínculo biológico, establecer algún tipo de contacto, sin reclamar roles parentales ni alterar la historia familiar conocida de la artista.

En paralelo, Lee sostiene que comparte su historia para concienciar sobre el TEPT y los recuerdos reprimidos, un punto que presenta como central de su experiencia personal, sin que ello haya sido validado por instancias judiciales en relación con la identidad de la cantante.