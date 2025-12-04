COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Portoviejo
Gobierno

La Intendencia de Policía intensifica los controles en licorerías y bares

El último fin de semana clausuraron a cinco licorerías de Portoviejo que incumplían los horarios permitidos.
Los operativos se intensificarán este mes, previo a las fiestas de Navidad y de fi de año.
Los operativos se intensificarán este mes, previo a las fiestas de Navidad y de fi de año.
Los operativos se intensificarán este mes, previo a las fiestas de Navidad y de fi de año.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Los controles policiales, los horarios establecidos y las medidas de seguridad se volvieron prioridad en Portoviejo durante el fin de semana. La Intendencia General de Policía de Manabí ejecutó diversos operativos en establecimientos regulados.

Las acciones incluyeron clausuras, suspensiones y verificación documental. Helen Alcívar, intendenta general de la Policía en Manabí,  informó que los operativos de control son dirigidos a los establecimientos de regulación del Ministerio de Gobierno y la normativa.

La autoridad señaló que se revisaron horarios de atención, medidas de seguridad y otros requisitos obligatorios.

Durante este fin de semana se aplicaron cinco clausuras a a licorerías de Portoviejo que incumplían los horarios permitidos. Además, se suspendieron cinco locales en otros cantones de Manabí, por incumplimiento de medidas de seguridad.

Licorerías y bares entre los locales sancionados

Los operativos alcanzaron a locales de las ocho categorías reguladas, con énfasis en licorerías, bares y negocios sujetos a control permanente. Alcívar explicó que ella estuvo presente en Portoviejo y supervisó directamente la ejecución de las clausuras realizadas por incumplir los horarios.

Los locales fueron suspendidos por no cumplir con medidas de seguridad.

A los propietarios se les solicitó acudir ante la Policía Nacional, presentar la documentación correspondiente y ejecutar las medidas pertinentes para la reapertura. La autoridad reiteró la importancia de cumplir con cada requisito administrativo.

Los controles continuarán durante las próximas semanas, especialmente en vísperas de las fiestas navideñas, los eventos públicos y las actividades nocturnas que suelen incrementarse en diciembre. La Intendencia anunció que estos operativos serán más estrictos.

Controles para espectáculos públicos y autorizaciones

En esta temporada, los controles abarcarán espectáculos públicos, establecimientos regulados y toda actividad que requiera autorización. “Invitamos a la ciudadanía que presenten la documentación a tiempo para que cumplan con los plazos establecidos y de esta forma no tengan inconvenientes para obtener la autorización respectiva“, precisó.

Recalcó que ya están emitiendo varias autorizaciones para usuarios que han presentado las solicitudes. Mencionó que las certificaciones lo obtienen en los distintos Gobiernos Autónomos Descentralizados, cuerpos de bomberos y empresas de seguridad privada. Una vez que cumplan con los requisitos, como Intendencia verifican que cumplan con todos los documentos determinados en la normativa.

Los espectáculos que no cuenten con autorización serán cancelados.

Venta de pirotecnia y trabajo interinstitucional

Con el inicio de diciembre, también comienzan los controles relacionados con la venta de fuegos artificiales, un proceso que involucra la revisión de permisos y la coordinación con otras instituciones.

Según Alcívar, los operativos se ejecutan de manera interinstitucional, en conjunto con las Fuerzas Armadas, entidad encargada de emitir las certificaciones relacionadas con pirotecnia. La Intendencia supervisará el cumplimiento de la legislación para garantizar el respeto a las normas.

