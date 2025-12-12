Autoridades recuperaron medio millón de dólares y capturaron a presuntos asaltantes en Riobamba

La madrugada de este viernes 12 de diciembre, unidades militares y policiales detuvieron a cuatro ciudadanos involucrados en un asalto. El hecho delictivo se registró en un domicilio donde operaba una avícola en el sector Pungal El Quinche, en el distrito Guano–Penipe, en Riobamba. La alerta del asalto ocurrió alrededor de la 01h00. Unidades militares se desplegaron inmediatamente por diferentes sectores de la ciudad.

Según el reporte preliminar, los afectados denunciaron la sustracción de una suma que superaría el medio millón de dólares. Tras el asalto, las víctimas iniciaron un seguimiento de los sospechosos en su vehículo particular. Por su parte las unidades policiales emprendieron una persecución paralela para localizar a los implicados.

Medio millón de dólares robados en una avícola

El operativo en el que también participaron militares se extendió hasta el sector de Carabobo y Edelberto Bonilla, en Riobamba. Allí se produjo un impacto entre el automotor de los afectados y el vehículo en el que se movilizaban los presuntos responsables. Este choque permitió a los uniformados neutralizar a los ocupantes y proceder con su aprehensión inmediata.

Los cuatro hombres fueron identificados por la Policía como Ángel Stiven Ramírez León, Steven Saday Piguilli Burshi, Kevin Alexander Barberán Astudillo y Franklin Rodrigo Arcos Caicedo. Todos quedaron bajo custodia mientras continúan las investigaciones para determinar su participación en el hecho. En el lugar del operativo intervinieron unidades de las Fuerzas Armadas, personal del cantón Riobamba y equipos de Criminalística, quienes realizaron el levantamiento de indicios.

Operativo en coordinación con la Policía y militares

Entre los elementos recuperados constan aproximadamente medio millón de dólares, un arma de fuego y los vehículos involucrados en el asalto. Los automotores los trasladaron a los patios de la Policía Judicial como parte del procedimiento legal vigente. Posteriormente, las unidades policiales se desplazaron hacia Penipe en coordinación con la Policía Judicial para verificar el domicilio afectado y ampliar el parte investigativo.

Las autoridades del distrito Guano–Penipe y de la Subzona Chimborazo Nº 6 supervisan las acciones operativas durante todo el procedimiento. Con ello se aseguró el cumplimiento de los protocolos establecidos para casos de robo agravado y persecución. El hecho se mantiene bajo investigación, mientras las entidades de seguridad continúan recopilando información que permita esclarecer completamente el caso. (17)