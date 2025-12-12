COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Autoridades recuperaron medio millón de dólares y capturaron a presuntos asaltantes en Riobamba

Entre los elementos recuperados constan aproximadamente medio millón de dólares, un arma de fuego y los vehículos involucrados en el asalto.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La madrugada de este viernes 12 de diciembre, unidades militares y policiales detuvieron a cuatro ciudadanos involucrados en un asalto.
Militares y policías se hicieron cargo del procedimiento tras la recuperación de medio millón de dólares.
La madrugada de este viernes 12 de diciembre, unidades militares y policiales detuvieron a cuatro ciudadanos involucrados en un asalto.
Militares y policías se hicieron cargo del procedimiento tras la recuperación de medio millón de dólares.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La madrugada de este viernes 12 de diciembre, unidades militares y policiales detuvieron a cuatro ciudadanos involucrados en un asalto. El hecho delictivo se registró en un domicilio donde operaba una avícola en el sector Pungal El Quinche, en el distrito Guano–Penipe, en Riobamba. La alerta del asalto ocurrió alrededor de la 01h00. Unidades militares se desplegaron inmediatamente por diferentes sectores de la ciudad.

Según el reporte preliminar, los afectados denunciaron la sustracción de una suma que superaría el medio millón de dólares. Tras el asalto, las víctimas iniciaron un seguimiento de los sospechosos en su vehículo particular. Por su parte las unidades policiales emprendieron una persecución paralela para localizar a los implicados.

Medio millón de dólares robados en una avícola

El operativo en el que también participaron militares se extendió hasta el sector de Carabobo y Edelberto Bonilla, en Riobamba. Allí se produjo un impacto entre el automotor de los afectados y el vehículo en el que se movilizaban los presuntos responsables. Este choque permitió a los uniformados neutralizar a los ocupantes y proceder con su aprehensión inmediata.

Los cuatro hombres fueron identificados por la Policía como Ángel Stiven Ramírez León, Steven Saday Piguilli Burshi, Kevin Alexander Barberán Astudillo y Franklin Rodrigo Arcos Caicedo. Todos quedaron bajo custodia mientras continúan las investigaciones para determinar su participación en el hecho. En el lugar del operativo intervinieron unidades de las Fuerzas Armadas, personal del cantón Riobamba y equipos de Criminalística, quienes realizaron el levantamiento de indicios.

Operativo en coordinación con la Policía y militares

Entre los elementos recuperados constan aproximadamente medio millón de dólares, un arma de fuego y los vehículos involucrados en el asalto. Los automotores los trasladaron a los patios de la Policía Judicial como parte del procedimiento legal vigente. Posteriormente, las unidades policiales se desplazaron hacia Penipe en coordinación con la Policía Judicial para verificar el domicilio afectado y ampliar el parte investigativo.

Las autoridades del distrito Guano–Penipe y de la Subzona Chimborazo Nº 6 supervisan las acciones operativas durante todo el procedimiento. Con ello se aseguró el cumplimiento de los protocolos establecidos para casos de robo agravado y persecución. El hecho se mantiene bajo investigación, mientras las entidades de seguridad continúan recopilando información que permita esclarecer completamente el caso. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ministro John Reimberg denuncia liberación de presunto cabecilla de grupo criminal en El Oro

Inter Miami ejerce opción de compra por Rodrigo De Paul y lo confirma como Jugador Franquicia hasta 2029

Educación financiera infantil: así funciona un banco explicado para niños

Avena con manzana: un desayuno nutritivo, saciante y listo en 15 minutos

La importancia de establecer metas financieras en la infancia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ministro John Reimberg denuncia liberación de presunto cabecilla de grupo criminal en El Oro

Inter Miami ejerce opción de compra por Rodrigo De Paul y lo confirma como Jugador Franquicia hasta 2029

Educación financiera infantil: así funciona un banco explicado para niños

Avena con manzana: un desayuno nutritivo, saciante y listo en 15 minutos

La importancia de establecer metas financieras en la infancia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ministro John Reimberg denuncia liberación de presunto cabecilla de grupo criminal en El Oro

Inter Miami ejerce opción de compra por Rodrigo De Paul y lo confirma como Jugador Franquicia hasta 2029

Educación financiera infantil: así funciona un banco explicado para niños

Avena con manzana: un desayuno nutritivo, saciante y listo en 15 minutos

La importancia de establecer metas financieras en la infancia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO