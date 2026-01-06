La matriculación vehicular se retomará desde este jueves 8 de enero

Desde este jueves 8 de enero, el servicio de matriculación vehicular estará habilitado en Portovial, entidad encargada del proceso dentro del cantón Portoviejo, conforme a las disposiciones de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Servicio de Rentas Internas (SRI). El trámite permitirá a los propietarios cumplir con la obligación anual establecida en la normativa vigente.

La entidad informó que el proceso se ejecuta bajo los lineamientos nacionales, garantizando el cumplimiento de los procedimientos técnicos y administrativos establecidos para la matriculación vehicular. Los usuarios podrán acudir a las instalaciones de Portovial para iniciar el trámite correspondiente, dentro del horario establecido por la institución.

Valores aún no disponibles en el sistema del SRI

Los valores a cancelar por la matriculación todavía no se encuentran visibles en la página del SRI. “Se está llevando a cabo las configuraciones anuales de cierre y apertura del Sistema para la Gestión de Impuestos Vehiculares del SRI, periodo 2025-2026”, se menciona en el portal del SRI.

Según el mismo organismo, la consulta de valores estará nuevamente disponible a partir del 8 de enero de 2026, una vez concluidos los ajustes técnicos del sistema. Hasta entonces, los usuarios deberán esperar la habilitación oficial para conocer el monto exacto que deberán cancelar por la matrícula vehicular.

Atención para todos los dígitos y vehículos rezagados

El coordinador de Matriculación de Portovial, Jhonny Mera, informó que durante este mes se atenderá la matriculación de todos los dígitos de placa, incluyendo aquellos vehículos que no realizaron el trámite durante el año anterior. Este proceso se realizará conforme al calendario autorizado por las autoridades nacionales.

Mera explicó que los propietarios que no matricularon su vehículo en 2025 deberán cancelar la multa correspondiente por calendarización, establecida en la normativa vigente. Esta disposición permite regularizar la situación de los automotores que permanecían fuera del sistema de matriculación anual.

Multas establecidas por incumplimiento del trámite

La multa total para quienes no matricularon su vehículo en el año 2025 asciende a 50 dólares. De ese valor, 25 dólares corresponden a no matricular el vehículo en el mes asignado según el número final de la placa.

A este monto se suman otros 25 dólares por no haber cancelado el valor de la matrícula del año correspondiente. Estas sanciones se aplican conforme a las disposiciones de la ANT y buscan regular el cumplimiento del proceso anual de matriculación.

Proceso de atención y revisión técnica vehicular

Para acceder al servicio, los usuarios deben acercarse a las instalaciones de Portovial, en horario de 08h00 a 17h00, donde se genera la orden de pago. Posteriormente, el ciudadano deberá realizar el pago en la ventanilla autorizada y dirigirse al Centro de Revisión Técnica Vehicular.

En este centro se evalúa el estado mecánico del automotor, y en caso de aprobación, se procede a la entrega del sticker de renovación, documento obligatorio para circular legalmente. Este procedimiento forma parte del control anual del parque automotor en Portoviejo.

Cifras de matriculación en Portoviejo

Durante el año 2025, Portovial registró un incremento en la matriculación vehicular, alcanzando aproximadamente 65.000 vehículos matriculados en el cantón Portoviejo, según datos institucionales difundidos por la entidad municipal. La cifra representó un aumento frente al año anterior.

Del total de vehículos matriculados, las motocicletas representaron uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro del parque automotor, consolidándose como uno de los medios de transporte más utilizados en la ciudad, de acuerdo con reportes oficiales de Portovial.