COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Espectáculos
Belleza

La modelo y reina de belleza Natalia Ormeño presenta su poderoso testimonio de resiliencia

Con el libro ‘Cicatrices: Motivación, amor y fe’, la finalista del Miss Ecuador 2025 motiva a quienes atraviesan dificultades a mantener la esperanza y no rendirse jamás.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
La modelo y reina de belleza Natalia Ormeño presenta su poderoso testimonio de resiliencia.
A través de sus redes sociales, Natalia Ormeño también señala que ‘Cicatrices: Motivación, amor y fe’ es una gran dosis de inspiración para enfrentar la adversidad y volver a disfrutar la vida. Foto: IG nataliaormeno_
La modelo y reina de belleza Natalia Ormeño presenta su poderoso testimonio de resiliencia.
A través de sus redes sociales, Natalia Ormeño también señala que ‘Cicatrices: Motivación, amor y fe’ es una gran dosis de inspiración para enfrentar la adversidad y volver a disfrutar la vida. Foto: IG nataliaormeno_

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La modelo, creadora de contenido y reina de belleza Natalia Ormeño lanzó su primer libro titulado ‘Cicatrices: Motivación, amor y fe’.

En esta obra, la joven comparte su testimonio de resiliencia luego de sufrir un grave accidente.

Detalles del libro

En ‘Cicatrices: Motivación, amor y fe’, Ormeño, de 21 años, cuenta el duro proceso que enfrentó después de una explosión de gas en su departamento, la cual le provocó quemaduras profundas de primer y segundo grado que la dejaron paralizada durante meses. 

Lo que parecía una tragedia irreversible se transformó en una historia de fe, amor propio y propósito para la joven oriunda de Bahía de Caráquez.

“Al principio me preguntaba por qué a mí. Pero hoy entiendo que tenía que vivirlo para transformar ese dolor en una herramienta”, expresó la joven sobre aquel episodio que marcó su vida y le dejó una valiosa enseñanza. 

Reconstruyó algo más que su piel

Durante los largos meses de recuperación, Natalia reconstruyó algo más que su piel. En ese proceso encontró una versión renovada de sí misma: más consciente, empática y firme.

Entre terapias, oraciones y momentos de silencio, abrazó el amor propio como un acto de resistencia. Comenzó a compartir su experiencia con su comunidad en redes sociales, no desde la victimización, sino desde la posibilidad de sanar. Todo este camino está reflejado en su obra.

Busca inspirar a muchas personas

A través de sus redes sociales, Natalia Ormeño también señala que ‘Cicatrices: Motivación, amor y fe’ es una gran dosis de inspiración para enfrentar la adversidad y volver a disfrutar la vida.

“Un libro que hice con mucho amor para quienes sienten que no pueden más, que sonreír se vuelve cada vez más difícil y mirar un mañana con esperanza es casi imposible”, destaca la exvirreina de Manabí y Reina de Bahía de Caráquez en 2023

Natalia Ormeño dio un paso más allá

Además, este año, la joven belleza dio un paso más allá. Participó en el certamen Miss Ecuador, un sueño que guardaba desde niña, donde demostró que las cicatrices en la piel no definen quién eres. En el concurso, se impuso como tercera finalista.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jorge Glas fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, según anunció el Presidente Daniel Noboa

Cuatro ecuatorianos detenidos en operativo antinarcóticos con casi cuatro toneladas incautadas

La modelo y reina de belleza Natalia Ormeño presenta su poderoso testimonio de resiliencia

Christopher Vélez sigue imparable: lanzó su nuevo tema musical ‘D Lejitos’

Daniel Noboa anuncia financiamiento del BID por $250 millones para compra de medicamentos en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jorge Glas fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, según anunció el Presidente Daniel Noboa

Cuatro ecuatorianos detenidos en operativo antinarcóticos con casi cuatro toneladas incautadas

La modelo y reina de belleza Natalia Ormeño presenta su poderoso testimonio de resiliencia

Christopher Vélez sigue imparable: lanzó su nuevo tema musical ‘D Lejitos’

Daniel Noboa anuncia financiamiento del BID por $250 millones para compra de medicamentos en Ecuador

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jorge Glas fue trasladado a la Cárcel del Encuentro, según anunció el Presidente Daniel Noboa

Cuatro ecuatorianos detenidos en operativo antinarcóticos con casi cuatro toneladas incautadas

Christopher Vélez sigue imparable: lanzó su nuevo tema musical ‘D Lejitos’

Daniel Noboa anuncia financiamiento del BID por $250 millones para compra de medicamentos en Ecuador

Conciertos de Shakira en Quito generan movimiento económico de aproximadamente 50 millones de dólares

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO