La NFL se estrena en España con un partido entre Dolphins vs. Commanders en el Bernabéu

El próximo domingo 16 de noviembre de 2025, a las 09h30 (hora ecuatoriana) se enfrentarán los Miami Dolphins y los Washington Commanders por la NFL. Ambos equipos disputarán el primer partido de temporada regular en España, conocido como el 2025 NFL Madrid Game. El partido se desarrollará en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid, ubicado en la capital española.

Este encuentro marca la expansión internacional de la liga estadounidense y responde al interés por llevar el fútbol americano a nuevos mercados europeos. El evento es organizado por la NFL en colaboración con autoridades españolas y el Real Madrid. Esto convierte al remodelado Santiago Bernabéu –con capacidad para más de 80 mil espectadores– en la sede inaugural de un duelo oficial de la liga en territorio español.

La NFL llega al estadio Santiago Bernabéu

La demanda de entradas superó las expectativas, con más de 700 mil personas registradas en las colas virtuales durante la preventa. Aquello refleja el creciente atractivo del fútbol americano en Europa. Deportivamente, los Washington Commanders llegan con un récord de tres victorias y seis derrotas. Esto impulsados por su actuación como finalistas de la conferencia NFC en la temporada 2024.

Su ofensiva, liderada por el quarterback Jayden Daniels, busca consolidar su posición en la división Este de la NFC. Enfrente, los Miami Dolphins acumulan dos victorias y siete derrotas, y dependen del regreso del quarterback Tua Tagovailoa para revertir su racha negativa en la división Este de la AFC. El 2025 NFL Madrid Game forma parte de la estrategia de la NFL para internacionalizar la liga, que ya ha programado partidos en Londres, México y Alemania.

Este partido impulsará la visibilidad global

España se une así a esta iniciativa, con el Bernabéu como escenario tras una remodelación completada en 2024 que incluye mejoras en accesibilidad y tecnología. La liga confirmó el duelo en marzo de 2025, destacando el potencial del mercado español, donde el número de aficionados al fútbol americano ha crecido un 25% en los últimos cinco años, según datos de la NFL Europe. Ambos equipos preparan el viaje transatlántico con ajustes en sus rutinas.

Los Commanders, bajo el mando del entrenador Dan Quinn, priorizan la defensa contra el ataque rápido de Miami. Los Dolphins, dirigidos por Mike McDaniel, enfatizan la precisión de Tagovailoa, quien se recuperó de una conmoción en septiembre. La NFL espera que este partido impulse la visibilidad global, con transmisiones en más de 190 países y cobertura en español a través de plataformas como DAZN y Movistar.

Autoridades madrileñas estiman un impacto económico de 150 millones de euros por turismo y actividades relacionadas. El encuentro no solo representa un hito para la NFL en España, sino que abre la puerta a futuros juegos en el país, consolidando el fútbol americano como deporte en expansión.