Japón emite evacuaciones inmediatas por riesgo de tsunami tras potente terremoto de 7,6 grados

La noche de este lunes 7 de diciembre de 2025, Japón emitió una alerta de tsunami. Esto, después de que un terremoto de magnitud 7,6 sacudiera la costa este de la prefectura de Aomori. El sismo, registrado a una profundidad intermedia de 50 kilómetros, motivó a las autoridades a ordenar evacuaciones inmediatas en varias zonas costeras del norte del país. Se informó que a las costas llegaría olas hasta de tres metros de altura.

El movimiento telúrico ocurrió frente al litoral de Aomori y activó de manera automática los protocolos de emergencia establecidos para eventos sísmicos de gran magnitud. Según los reportes preliminares de la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el sismo se sintió con fuerza en amplias áreas del noreste. Pese a la magnitud del evento no se habían reportado heridos, muertos o el desplome de edificaciones.

Terremoto en Japón generó alerta en el Pacífico

Las autoridades no reportan interrupciones significativas en los servicios básicos. Sin embargo, la prioridad continúa siendo la evacuación preventiva en las zonas donde podría impactar el tsunami. Las autoridades ampliaron la alerta de tsunami a regiones del Pacífico norte. Esto ocurrió, en particular en las prefecturas de Hokkaido, Aomori y también en Iwate. En esos territorios se espera que las olas alcancen hasta los tres metros.

Los gobiernos locales activaron centros de evacuación y emitieron mensajes de emergencia a través de altavoces comunitarios, comunicaciones móviles y sistemas de alerta temprana. Se solicitó a los residentes desplazarse hacia zonas elevadas y evitar permanecer cerca de puertos, playas o riberas. Japón, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, experimenta una alta actividad sísmica. Esos e debe a la interacción constante de varias placas tectónicas.

Piden a la ciudadanía no volver a las zonas evacuadas

La región norte del país ha registrado en el pasado eventos sísmicos de gran intensidad. Aquello ha impulsado la creación de sistemas de monitoreo avanzados y una infraestructura preparada para emergencias. En esta ocasión, la rápida emisión de la alerta busca minimizar riesgos ante la posibilidad de un tsunami, uno de los fenómenos más peligrosos asociados a los sismos submarinos.

Las autoridades continúan evaluando el comportamiento del mar mediante boyas de monitoreo y sensores costeros. No obstante, los equipos de emergencia permanecen desplegados para asistir a la población y también para vigilar posibles réplicas. La JMA pidió mantener la calma, seguir los comunicados oficiales y no regresar a las zonas evacuadas hasta que se confirme la cancelación de la alerta.

Las evaluaciones preliminares se actualizarán en las próximas horas conforme se obtengan más datos del impacto del sismo y del desplazamiento oceánico. Decenas de usuarios compartieron a través de redes sociales, videos del momento del fuerte terremoto en Japón. En algunos videos se observa cómo edificios y casas se mueven de un lado a otro durante el movimiento telúrico.