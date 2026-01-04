La OEA convoca al Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, anunció la convocatoria de una reunión del Consejo Permanente y exhortó a una desescalada en Venezuela, tras la incursión militar de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, apelando al Derecho internacional y a una salida pacífica.

La decisión fue comunicada oficialmente por la Organización de Estados Americanos mediante un comunicado difundido este fin de semana. Según Ramdin, la convocatoria busca que los Estados miembros puedan abordar la situación de manera abierta, colectiva y constructiva, en un contexto de alta tensión regional tras los últimos acontecimientos en Venezuela.

“El objetivo es discutir los hechos recientes y considerar los próximos pasos”, señaló el secretario general, subrayando que la prioridad inmediata del organismo es prevenir una escalada del conflicto. En ese marco, remarcó la necesidad de promover una salida pacífica, en línea con los principios fundamentales del sistema interamericano.

Ramdin realizó un llamado explícito a todos los actores involucrados —tanto internos como externos— para que respeten plenamente el Derecho internacional, haciendo hincapié en el arreglo pacífico de controversias, el respeto a la soberanía y la protección de los Derechos Humanos. Estos principios, recordó, están consagrados en la Carta de la OEA y en otros instrumentos jurídicos regionales.

La posición institucional de la OEA

En su mensaje, el secretario general sostuvo que cualquier proceso de resolución de la crisis debe basarse en la voluntad del pueblo venezolano y en el orden institucional existente. Indicó además que el camino debe ajustarse a la Constitución de Venezuela, como marco legal vigente para garantizar legitimidad y estabilidad.

“La estabilidad sostenible y la legitimidad democrática solo pueden lograrse por medios pacíficos, mediante un diálogo inclusivo y con instituciones sólidas”, afirmó Ramdin. La declaración refuerza la postura histórica del organismo de privilegiar mecanismos diplomáticos frente a escenarios de confrontación armada.

La OEA no precisó aún la fecha exacta de la reunión del Consejo Permanente, aunque fuentes diplomáticas señalaron que podría realizarse en los próximos días, dada la urgencia de la situación. El Consejo está integrado por los representantes permanentes de los 35 Estados miembros y es uno de los principales órganos de decisión política del organismo.

Contexto regional y llamado a la unidad

La convocatoria se produce tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar encabezada por Estados Unidos, un hecho que generó reacciones encontradas en América Latina y reavivó el debate sobre la legitimidad de las intervenciones externas.

En este escenario, Ramdin instó especialmente a los actores venezolanos a actuar con unidad, con el objetivo de preservar la paz y la convivencia democrática. Señaló que la fragmentación interna podría profundizar la crisis y dificultar cualquier proceso de estabilización política.

El pronunciamiento de la OEA se suma a otros llamados recientes de organismos multilaterales que han expresado preocupación por el impacto regional del conflicto venezolano. La reunión del Consejo Permanente buscará evaluar el alcance de los hechos, escuchar las posiciones de los Estados miembros y explorar vías diplomáticas que contribuyan a reducir la tensión.

Mientras tanto, la situación en Venezuela continúa bajo seguimiento internacional, en un contexto marcado por la incertidumbre política, el debate jurídico internacional y el rol de los organismos regionales como espacios de mediación.