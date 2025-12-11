La OMS reafirma que las vacunas no causan autismo tras un nuevo análisis

El Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS), en una revisión presentada ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), concluyó que no existe relación causal entre las vacunas —incluidas las que contienen tiomersal o adyuvantes de aluminio— y los trastornos del espectro autista (TEA), con base en evidencia científica acumulada durante más de dos décadas.

El análisis más reciente del GACVS, organismo técnico encargado de asesorar a la OMS sobre la seguridad de los programas de inmunización, incorpora resultados de múltiples estudios publicados en los últimos años. La revisión se enfocó en tres áreas principales: la posible relación entre las vacunas que contienen tiomersal y el TEA, la evaluación general de vacunas y TEA, y los eventuales riesgos asociados a vacunas con adyuvantes de aluminio.

En su informe, el comité resaltó que la evidencia disponible continúa respaldando el perfil de seguridad de las vacunas utilizadas tanto en la infancia como durante el embarazo. Esta conclusión se fundamenta en datos provenientes de 31 estudios realizados entre 2010 y 2025, los cuales examinaron la presencia de tiomersal en vacunas y su supuesta relación con el desarrollo de TEA. Todos estos trabajos coinciden en que no existe un vínculo causal.

Asimismo, el GACVS analizó la evidencia referente a las vacunas que contienen pequeñas cantidades de aluminio, empleado como adyuvante para potenciar la respuesta inmunitaria. Para ello, consideró estudios publicados desde 1999 hasta marzo de 2023, además de un estudio de cohorte a gran escala que incluyó información de registros nacionales de niños nacidos en Dinamarca entre 1997 y 2018. Los resultados de esta revisión mostraron que la exposición a trazas de aluminio presentes en algunas vacunas no se asocia con un riesgo mayor de desarrollar TEA.

Evidencia acumulada y continuidad de recomendaciones

El GACVS subrayó que estas conclusiones no son nuevas. El comité ya había descartado la existencia de un vínculo entre vacunas y autismo en evaluaciones previas realizadas en 2002, 2004 y 2012. La revisión de 2025 confirma nuevamente que las hipótesis que relacionan la vacunación infantil con el desarrollo de TEA carecen de sustento científico.

Además, la OMS recalcó que los resultados respaldan la continuidad del uso de vacunas con tiomersal y adyuvantes de aluminio, las cuales han demostrado ser seguras y eficaces dentro de los programas de inmunización en todo el mundo. La organización señaló que mantener altos niveles de cobertura es esencial para prevenir brotes de enfermedades inmunoprevenibles.

Análisis del tiomersal y revisión a gran escala

El tiomersal, un compuesto que contiene etilmercurio, ha sido objeto de debate público en distintas ocasiones. Sin embargo, los estudios evaluados por el GACVS indican que las cantidades utilizadas en vacunas de uso infantil no representan riesgos para la salud. Los investigadores señalan que el etilmercurio se elimina del organismo con rapidez, sin acumularse ni producir efectos tóxicos.

Los 31 estudios analizados incluyeron distintas metodologías, como estudios de cohorte, análisis de bases de datos nacionales, comparaciones entre grupos vacunados y no vacunados, y evaluaciones de seguimiento clínico. En todos los casos, los resultados fueron consistentes: no se observa un aumento en la incidencia de TEA asociado al tiomersal.

Adyuvantes de aluminio: conclusiones de alta calidad científica

El comité también examinó la seguridad del aluminio en vacunas, elemento cuya función es mejorar la eficacia de la inmunización. Los estudios epidemiológicos revisados, incluidos análisis poblacionales en Dinamarca, concluyen que no existe correlación entre la exposición a estos adyuvantes y el diagnóstico posterior de TEA.

Los trabajos más recientes, calificados como evidencia de alta calidad, evaluaron millones de dosis administradas durante más de dos décadas. La conclusión fue que las cantidades de aluminio presentes en las vacunas se encuentran dentro de los rangos seguros establecidos por organismos internacionales y no representan riesgo para la salud infantil.

Implicaciones para las políticas de salud pública

Tras divulgar los resultados, la OMS instó a las autoridades nacionales a basar sus políticas de vacunación en la evidencia científica disponible y actualizar sus estrategias conforme a los avances en investigación. La organización recordó que la inmunización infantil constituye una de las herramientas más eficaces para mejorar la salud pública.

Según datos citados por la OMS, los programas globales de vacunación han salvado al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años, lo que refleja su impacto en la reducción de la mortalidad por enfermedades prevenibles.