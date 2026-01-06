La ONU rechaza las justificaciones de EE.UU. para su ataque contra Venezuela

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció este martes que el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrido el fin de semana, socava los principios del Derecho Internacional que prohíben el uso de la fuerza para resolver disputas, tras una operación que dejó decenas de muertos y derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

Rechazo al uso de la fuerza y cuestionamientos legales

Volker Türk afirmó que la operación militar estadounidense vulnera un principio esencial del orden internacional, al señalar que los Estados no deben recurrir a la fuerza para promover reclamaciones territoriales o demandas políticas. Según indicó, este tipo de acciones debilita el marco jurídico internacional diseñado para prevenir conflictos armados entre países.

El pronunciamiento del Alto Comisionado se produjo luego de que Estados Unidos justificara su intervención en Venezuela alegando el historial de violaciones a los derechos humanos atribuido al Gobierno venezolano. Sin embargo, Türk sostuvo que estas justificaciones no legitiman una intervención militar unilateral.

En ese sentido, recalcó que la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos debe realizarse mediante mecanismos legales y procesos justos, y no a través de acciones militares que contravienen el Derecho Internacional vigente.

Situación política tras la captura de Nicolás Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro, quien el lunes compareció ante un tribunal de Nueva York acusado de cargos de narcoterrorismo, la hasta ahora vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta encargada de Venezuela.

Türk señaló que la sociedad venezolana necesita sanar y subrayó que el futuro del país debe ser decidido por su propio pueblo, sin injerencias externas. Esta postura fue respaldada por la oficina del Alto Comisionado, que reiteró su preocupación por el impacto político y social de la intervención militar.

La portavoz del organismo, Ravina Shamdasani, indicó que Türk se encuentra “profundamente preocupado” por la situación en Venezuela, al considerar que la operación militar estadounidense ha generado un escenario de mayor inestabilidad y tensión.

Advertencias de la ONU sobre derechos humanos y estado de emergencia

Shamdasani alertó que la intervención militar podría agravar la situación de derechos humanos en el país. Afirmó que la actual inestabilidad y una mayor militarización del territorio venezolano podrían empeorar las condiciones de vida de la población.

Además, expresó preocupación por el estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas, que entró en vigor el sábado. Según explicó, esta medida autoriza restricciones a la libre circulación, la confiscación de bienes considerados necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y protesta, entre otras disposiciones.

La portavoz recordó que los derechos del pueblo venezolano se vulneraron durante un periodo prolongado, y enfatizó la necesidad de que cualquier medida adoptada respete los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Llamado a la comunidad internacional

Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado instó a Estados Unidos, Venezuela y a la comunidad internacional a garantizar el respeto pleno del Derecho Internacional, incluidos los Derechos Humanos. Asimismo, reiteró que el pueblo venezolano debe determinar el futuro de Venezuela, con respeto a su derecho a la autodeterminación y a la soberanía sobre sus vidas y recursos.

El organismo subrayó que solo mediante procesos legales, inclusivos y centrados en las víctimas se podrá avanzar hacia una solución sostenible a la crisis venezolana.