24 presos políticos, en Caracas, recuperaron su libertad la madrugada de este lunes 12 de enero

La Organización no gubernamental Foro Penal informó sobre la liberación de al menos 24 presos políticos en Venezuela. Ocurrió la madrugada de este lunes 12 de enero. Se trata de un nuevo avance dentro del proceso de excarcelaciones que se registra en el país desde inicios de enero. Las liberaciones se llevaron a cabo en dos centros penitenciarios de Caracas: nueve personas salieron del penal La Crisálida y quince del centro El Rodeo 1.

Estas 24 excarcelaciones se suman a las 17 ya confirmadas previamente por la misma organización, lo que eleva el total verificado en los últimos días. Entre los liberados en El Rodeo 1 figuran los ciudadanos italianos Alberto Trentini, cooperante humanitario, y Mario Burlò, empresario. El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, confirmó que ambos se encuentran en buen estado de salud y en la embajada de Italia en Caracas, a la espera de su regreso a Italia.

Más de 800 presos políticos en Venezuela

La presidenta del Consejo de Ministros italiano, Giorgia Meloni, expresó satisfacción por la medida y anunció que un avión ya partió desde Roma para repatriarlos. Foro Penal difundió la información a través de su cuenta en la red social X, donde publicó un listado parcial con los nombres de los excarcelados. En La Crisálida salieron, entre otros, Yuli Marcano Rojas, Beverly Polo, Deisy Hugles González, entre otras mujeres.

En El Rodeo 1, además de los italianos, se reportaron nombres como Gilberto Rafael Polo, Amilkar Manolo Herrera, Alan Nilson Correia Solorzano, Andrés Eloy Hugles entre otros. La ONG precisó que continúa verificando posibles excarcelaciones adicionales de venezolanos y extranjeros ocurridas en la misma madrugada. Hasta antes de este lunes, Foro Penal registraba al menos 803 personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela.

Maduro enfrenta cargos relacionados con narcotráfico

Esa cifra ha disminuido parcialmente con las liberaciones recientes, aunque la mayoría de los casos permanecen pendientes. Estas acciones se enmarcan en un contexto de anuncios gubernamentales sobre excarcelaciones masivas iniciados a principios de enero de 2026. Esto tras cambios significativos en la situación política del país, incluyendo la detención de Nicolás Maduro, por Estados Unidos el 3 de enero.

Maduro, expresidente de Venezuela, enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo. Organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos han mantenido demandas constantes por la libertad total de los presos políticos y el desmantelamiento del sistema represivo. Foro Penal, que monitorea sistemáticamente estos casos, ha calificado las liberaciones como un paso positivo, aunque insuficiente ante la magnitud del problema.

La organización insta a acelerar el proceso para alcanzar la libertad de todas las personas detenidas por razones políticas.Hasta el momento no se ha publicado una lista oficial completa por parte de las autoridades venezolanas, y las confirmaciones provienen principalmente de reportes independientes de Foro Penal y familiares.