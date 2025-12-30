Policía detuvo a un hombre por defraudación tributaria con perjuicio superior a 9 millones de dólares

La Policía capturó, en Quito, al ciudadano Stalin M., identificado como el segundo más buscado del país por el presunto delito de defraudación tributaria. Según las autoridades de justicia, el sospechoso habría causado un perjuicio millonario al Estado ecuatoriano. La detención se ejecutó mediante el operativo Fénix 394, coordinado por unidades investigativas, y responde a una boleta de detención vigente emitida por autoridades judiciales.

John Reimberg, ministro del Interior, confirmó los detalles de la operación y el supuesto cometimiento del delito a través de sus redes sociales. Allí destacó su impacto en la administración tributaria. Según información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), el perjuicio al Estado se remonta al período comprendido entre 2017 y mayo de 2024. El monto del perjuicio alcanzaría los 8’738.010,02 dólares.

Hasta diez años de cárcel por defraudación tributaria

Hasta la fecha, la deuda no ha sido cancelada y ha ascendido a más de 9.379.166,44 dólares, afectando directamente los recursos fiscales del país. A Stalin M. lo pusieron a disposición de la autoridad judicial competente para los trámites legales correspondientes. El operativo Fénix 394 forma parte de una serie de acciones policiales destinadas a combatir la corrupción y la evasión fiscal en Ecuador.

De acuerdo con datos oficiales, este tipo de delitos ha generado pérdidas millonarias en los últimos años, impactando en sectores clave como la inversión pública y los servicios estatales. El SRI ha intensificado sus controles desde 2017. Para ello se ha implementado auditorías y sistemas de vigilancia para detectar irregularidades en declaraciones tributarias, lo que ha permitido identificar casos como el presente.

Alza en auditorías que revelan perjuicios

John Reimberg, en su comunicación oficial, enfatizó que la captura refuerza los esfuerzos del gobierno por recuperar fondos defraudados y disuadir futuras violaciones. La Policía, por su parte, ha ejecutado múltiples operativos similares en 2025, capturando a varios individuos vinculados a delitos económicos. La defraudación es un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador.

Por el cometimiento de este delito una persona puede acarrear penas de hasta diez años de prisión dependiendo de la gravedad y el monto involucrado. Ecuador ha enfrentado un incremento en investigaciones por evasión fiscal desde la pandemia de COVID-19. El SRI ha reportado un alza en auditorías que revelan perjuicios superiores a los 100 millones de dólares anuales en promedio.

Énfasis en la recuperación de activos defraudados

La detención de Stalin M. destaca la colaboración entre instituciones como la Policía y el SRI para fortalecer la recaudación tributaria. Aquello es esencial para el financiamiento de programas sociales y de infraestructura. Autoridades continúan monitoreando casos pendientes, con énfasis en la recuperación de activos defraudados. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles adicionales sobre posibles cómplices o el destino de los fondos evadidos.

La Fiscalía General del Estado asumirá la investigación para determinar responsabilidades y proceder con el juicio correspondiente. Esta captura subraya la prioridad del gobierno ecuatoriano en combatir la corrupción tributaria, un tema clave en la agenda nacional para 2026.