Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Sicariato

Cinco extranjeros, sospechosos de un homicidio, fueron detenidos por la Policía, en Guayaquil

El crimen se registró en las primeras horas de la Navidad, cuando los agresores presuntamente intentaron despojar a la víctima de sus pertenencias.
2 minutos de lectura
La Policía detuvo a cinco extranjeros, cuatro hombres y una mujer, horas después del asesinato de un hombre.
Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades de justicia tras ser detenidos por la Policía.
La Policía detuvo a cinco extranjeros, cuatro hombres y una mujer, horas después del asesinato de un hombre.
Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades de justicia tras ser detenidos por la Policía.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Policía detuvo a cinco extranjeros, cuatro hombres y una mujer, horas después del asesinato de un hombre. El hecho de sangre ocurrió la madrugada de este jueves 25 de diciembre en la avenida Juan Tanca Marengo, en el norte de Guayaquil. La víctima, cuyo cuerpo quedó sobre la vereda, habría sido atacada en un intento de robo, según la hipótesis principal de las autoridades.

El crimen se registró en las primeras horas de la Navidad, cuando los agresores presuntamente intentaron despojar a la víctima de sus pertenencias. Al resistirse, le dispararon, causando su muerte inmediata. Tras recibir una alerta ciudadana, los uniformados iniciaron una persecución que culminó en una vivienda ubicada en la cooperativa Juan Montalvo, también en el norte de la ciudad.

Cinco extranjeros a órdenes de la justicia

En el inmueble allanado, los agentes hallaron armas de fuego y otras evidencias relacionadas con el hecho. El comandante de la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), Walter Villarroel, confirmó que los cinco detenidos son extranjeros. A todos los trasladaron a la Fiscalía para la audiencia de formulación de cargos por el delito de asesinato.

Este caso se suma a la ola de violencia que afecta a Guayaquil, una de las ciudades con mayores índices de homicidios en Ecuador. La Zona 8 concentra una significativa proporción de muertes violentas a nivel nacional, vinculadas en muchos casos a disputas territoriales, robos y actividades delictivas organizadas.

La Policía pide denunciar los hechos delictivos

Las autoridades mantienen operativos permanentes para controlar la inseguridad en sectores críticos del norte y noroeste de la urbe.La investigación continúa bajo reserva, con el análisis de indicios balísticos y testimonios para establecer responsabilidades plenas. La Policía Nacional reitera el llamado a la ciudadanía a denunciar hechos delictivos de manera anónima, contribuyendo a la reducción de la violencia en la ciudad portuaria. (17)

