Policía detuvo a cinco sospechosos por secuestro y también el robo de un vehículo en Quito

La Policía detuvo a cinco personas, entre ellas un ciudadano extranjero y una menor de edad, por el presunto secuestro y robo de un vehículo en el norte de Quito. La víctima, retenida varias horas tras ser interceptada por falsos policías, logró escapar al arrojarse del automóvil en marcha. Aquello permitió alertar a las autoridades y desencadenar un operativo que culminó con las capturas la mañana del martes.

El hecho ocurrió frente al ingreso a Calderón, en la avenida Simón Bolívar. Según el testimonio del afectado, mientras circulaba lo detuvieron supuestos agentes de policía, quienes se movilizaban en motocicleta para un control rutinario. En ese momento, aparecieron tres sujetos más, uno armado, quienes bajo amenazas se apoderaron del vehículo. También mantuvieron secuestrado al propietario.

Sospechoso de un secuestro, tras las rejas

Aprovechando un descuido de los implicados, el ciudadano se lanzó del auto en movimiento en el sector del ingreso a Llano Grande. Luego solicitó ayuda inmediata a transeúntes y alertó a la Policía Nacional. Este acto facilitó la rápida respuesta de las autoridades, que desplegaron un operativo para localizar a los responsables. Los sospechosos fueron ubicados en el sector de Quitumbe, en el sur de Quito.

La Policía informó que la detención de estas personas se dio mientras intentaban presuntamente desmantelar el vehículo robado. Durante la intervención, se incautó una prenda similar a las de uso policial que portaban los detenidos. Entre los aprehendidos figuran un extranjero y una menor de edad, quien quedó aislada siguiendo los protocolos establecidos para garantizar sus derechos.

Aumento de la delincuencia en Quito

Jaime Ruales, comandante del Distrito Metropolitano de Quito Zona 9, informó que las investigaciones prosiguen. Señaló que no se descarta la vinculación de los detenidos con otros delitos, como robos, extorsiones y secuestros registrados en la capital. Este caso se enmarca en un contexto de aumento de la delincuencia en Quito. Allí, diferentes modalidades, como la suplantación de autoridad policial es usada para interceptar vehículos.

La Policía Nacional ha intensificado operativos en zonas norte y sur de la ciudad para combatir estas prácticas. En ellas se incluye también el uso de prendas institucionales falsas y armas para intimidar a las víctimas. Las detenciones representan un golpe a bandas dedicadas al robo de automotores y secuestros exprés, delitos que afectan a la ciudadanía en la avenida Simón Bolívar y sectores aledaños como Calderón y Quitumbe. (17)