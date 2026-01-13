Policía liberó a comerciante secuestrado en Manta y detuvo a cuatro sospechosos

La Policía liberó a un comerciante secuestrado y detuvo a cuatro presuntos responsables durante un operativo realizado en el sector de La Paola, cantón Montecristi. El rescate se produjo tras exigencias de 100 mil dólares por parte de los captores. Dicho operativo permitió el decomiso de dos armas de fuego, 14 balas, dos motocicletas y un vehículo.

Según las autoridades, el secuestro ocurrió con fines extorsivos, motivado por la actividad comercial de la víctima en la zona. El incidente inició con el secuestro de la víctima, un comerciante local, en la madrugada del sábado 10 de enero de 2026. El hecho se registró en la puerta de ingreso del mercado mayorista de Manta, ubicado en la parroquia Los Esteros.

Comerciante secuestrado está sano y salvo

Cámaras de seguridad del centro de abastos captaron el momento del rapto, lo que facilitó las investigaciones iniciales. Tras varios días de trabajos de inteligencia y diligencias, agentes de múltiples unidades policiales, incluyendo la Unidad Antisecuestros (Unase), determinaron la ubicación de la víctima. El sector de La Paola se encuentra a aproximadamente nueve kilómetros del sitio del secuestro.

En el operativo, se rescató al comerciante ileso, quien pudo reunirse con su familia. A los detenidos se los identificó como Hugo Vicente M.M., de 27 años; Brian Alexis V.E., de 34 años; y José David M.E., de 18 años, ninguno de los cuales registra antecedentes penales previos. Además, se capturó a Yandri Rodolfo M.Q., de 30 años, con historial por posesión y tenencia de droga en 2015.

Varias evidencias durante el operativo

Ricardo Romero, jefe subrogante de la Policía del Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó, destacó el trabajo articulado entre unidades especializadas. Las autoridades decomisaron elementos clave para la investigación: dos armas de fuego con 14 municiones, dos motocicletas presumiblemente usadas en el traslado y un vehículo vinculado al grupo. EVarias stos objetos serán analizados para determinar su procedencia y posible conexión con otros delitos en la región.

La Policía no ha revelado detalles adicionales sobre la identidad de la víctima por razones de seguridad, pero confirmó que no se pagó rescate alguno. Este incidente se enmarca en un contexto de aumento de secuestros extorsivos en Manabí. Se trata de una provincia afectada por actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico y la extorsión, según reportes oficiales de la Policía Nacional.

Áreas rurales usadas como escondites

La intervención de la Unase, especializada en antisecuestros, resalta la estrategia nacional para combatir estos crímenes, que incluyen inteligencia y operativos coordinados. La distancia de nueve kilómetros entre el mercado mayorista de Manta y La Paola facilitó una respuesta ágil. Sin embargo, subraya la proximidad de áreas rurales usadas como escondites. Las autoridades instan a denunciar este tipo de situaciones.

El caso permanece bajo investigación para identificar posibles cómplices, con los detenidos a disposición de la Fiscalía para procesamientos por secuestro y posesión de armas ilegales. En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal tipifica el secuestro con penas de hasta 13 años de prisión, agravadas si involucran extorsión o uso de armas. (17)