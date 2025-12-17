Secuestro exprés: tres detenidos tras operativo para liberar a una mujer en Guayaquil

La Policía Nacional capturó a tres hombres y liberó a una mujer, víctima de un secuestro exprés la noche del lunes 15 de diciembre en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió cerca de las 20h00 en la avenida Francisco de Orellana, en la ciudadela La Alborada. Según información emitida por la Policía Nacional los sospechosos utilizaron un taxi, aparentemente legal, con placas adulteradas para cometer el delito.

Edwin Freire, jefe de operaciones del distrito Modelo, la víctima tomó el servicio de taxi en el sector de La Garzota. Durante el trayecto, el conductor de la unidad se detuvo y dos hombres subieron al vehículo. En complicidad con el conductor, procedieron a intimidar mediante amenazas y agresiones físicas para someterla. Este tipo de delitos son muy comunes en Guayaquil, han informado cientos de ciudadanos.

Los delincuentes se transfirieron dinero a sus cuentas

De acuerdo con el reporte policial, los secuestradores golpearon a la mujer para obligarla a entregar sus tarjetas bancarias y revelar sus claves personales. Además, la forzaron a realizar transferencias de dinero a cuentas vinculadas con los delincuentes. Toda esa situación ocurrió mientras la mujer permanecía retenida en el interior del automotor.

El oficial Freire explicó que el hecho quedó captado por cámaras de videovigilancia instaladas en el sector, lo que permitió activar de forma inmediata un operativo policial. Con esta información, unidades en patrullaje lograron ubicar el taxi y realizaron un seguimiento controlado hasta interceptar en la avenida Francisco de Orellana. Los delincuentes trataron de huir, pero era tarde. La Policía los tenía localizados.

Tres hombres quedaron aprehendidos en flagrancia

“Una vez que se percataron de la presencia policial, los sospechosos intentaron darse a la fuga. Durante la persecución, el vehículo se subió al parterre central de la vía, lo que provocó un siniestro de tránsito”, detalló el oficial. Tras el incidente, los agentes neutralizaron a los ocupantes y pusieron a salvo a la víctima. Los tres hombres quedaron aprehendidos en flagrancia y puestos a órdenes de las autoridades competentes.

En el interior del vehículo, la Policía encontró varios teléfonos celulares y comprobantes de pago que serán incorporados como indicios dentro de la investigación. Freire indicó que, de acuerdo con información preliminar, los detenidos habrían participado en otros secuestros registrados durante la mañana del mismo día. El taxi utilizado para cometer el delito tenía las placas adulteradas, quedó retenido.

Respuesta oportuna ante delitos como secuestro exprés

La mujer liberada recibió atención médica y acompañamiento policial. La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a utilizar servicios de transporte seguros y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa, con el fin de facilitar la respuesta oportuna ante delitos como el secuestro exprés. (17)