La Policía neutralizó a dos presuntos delincuentes tras una persecución en el cantón Pasaje, provincia de El Oro

Un nuevo episodio de violencia criminal fue controlado gracias a la rápida y decidida actuación de la Policía Nacional en la provincia de El Oro. Los hechos se suscitaron específicamente en el distrito Pasaje, una zona donde las fuerzas del orden se encontraban ejecutando labores de control y patrullaje. Durante el desarrollo de este operativo, los uniformados identificaron la presencia de personas sospechosas, lo que desencadenó una serie de eventos que pusieron a prueba la capacidad de reacción de los agentes. La institución confirmó que, como resultado de la intervención, dos ciudadanos fueron neutralizados en el sitio.

El incidente escaló rápidamente cuando los servidores de la Policía intentaron aproximarse a los sospechosos para realizar un control de rutina. Según el reporte oficial de los hechos, tres individuos que se encontraban en el sector mostraron inmediatamente una actitud evasiva al notar la presencia de la autoridad. La situación pasó de ser una evasión a un enfrentamiento directo cuando uno de los sujetos, portando un arma, disparó contra la humanidad de los uniformados, obligando a los agentes a repeler la agresión para salvaguardar sus vidas y la de terceros.

La Policía y el uso legítimo de la fuerza

Ante el inminente peligro que representaba el ataque armado, los elementos de la Policía actuaron amparados en la normativa legal vigente que regula su accionar en situaciones de riesgo letal. El reporte destaca que la respuesta de los agentes se realizó en estricto apego a los principios del Uso Legítimo de la Fuerza. Esta doctrina permite a los uniformados emplear sus armas de dotación cuando existe una amenaza real, actual e ilegítima, como fue el caso de los disparos ejecutados por los antisociales en este sector conflictivo de la provincia.

La acción táctica desplegada por la Policía permitió controlar la situación de manera efectiva, evitando que la agresión armada causara bajas entre los servidores del orden público. Una vez cesó el fuego y se aseguró el perímetro, los agentes procedieron a verificar el estado de los involucrados y a asegurar el área para el levantamiento de información. Este procedimiento es fundamental para garantizar la transparencia del accionar policial y recopilar los elementos necesarios que justifiquen el uso de la fuerza letal empleada durante el procedimiento de seguridad.

Antecedentes penales y participación de menores

Durante el proceso de identificación posterior al enfrentamiento, la Policía determinó perfiles importantes sobre los individuos involucrados en este violento suceso. Se confirmó que uno de los ciudadanos que resultaron neutralizados durante el cruce de balas ya registraba antecedentes penales en los archivos judiciales. Específicamente, este sujeto tenía historial relacionado con el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lo que sugiere una reincidencia en actividades al margen de la ley por parte del individuo.

Un aspecto alarmante de este operativo, revelado por la Policía, fue la participación de un menor de edad en el grupo delictivo que atacó a los uniformados. Además de los dos abatidos, se logró la aprehensión de un tercer sujeto, quien resultó ser un adolescente. Este hallazgo pone en evidencia la compleja realidad social y de seguridad que enfrenta la región, donde menores de edad son reclutados o participan activamente en eventos de alto riesgo, enfrentándose incluso a las fuerzas del orden con consecuencias legales y físicas graves.

La Policía recopiló indicios balísticos y sustancias ilícitas

Tras asegurar la escena del enfrentamiento, personal especializado de la Policía procedió a la recolección de los indicios asociativos que quedaron en el lugar de los hechos. Entre las evidencias más relevantes se encontró un arma de fuego, la cual habría sido utilizada por uno de los sospechosos para atentar contra la integridad de los agentes. El levantamiento de este indicio es crucial para las pericias balísticas que confirmarán la trayectoria de los disparos y la mecánica de la agresión sufrida por los servidores.

Además del armamento, la Policía halló en poder de los implicados sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. La presencia de esta droga refuerza la línea de investigación sobre las actividades ilícitas a las que se dedicaban los sospechosos en el distrito Pasaje. El decomiso de estos alcaloides y el retiro del arma de fuego de las calles constituyen un golpe al microtráfico y a la violencia armada, cumpliendo con el objetivo del operativo de reducir los índices de inseguridad y delincuencia en la zona.

Control territorial y seguridad ciudadana

Este caso resalta los riesgos constantes que enfrenta la Policía en su labor diaria de mantener el orden público y la seguridad ciudadana en territorios conflictivos. La neutralización de la amenaza en Pasaje envía un mensaje claro sobre la firmeza con la que la institución responderá ante ataques armados. Los ciudadanos de la provincia de El Oro son los principales beneficiarios de estas acciones que buscan desarticular estructuras criminales y retirar de circulación a elementos peligrosos que generan zozobra en la comunidad. (04)