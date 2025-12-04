Rafael Correa confirma que Marcela Aguiñaga “ya estaba afuera hace mucho” de Revolución Ciudadana

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, anunció este martes 3 de diciembre su salida definitiva del movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente Rafael Correa. Horas después, Correa reaccionó en su cuenta de X afirmando que “Marcela ya estaba afuera hace mucho” y que había llegado “la hora del ser o no ser”.

En un video publicado en redes sociales, Aguiñaga señaló que “hoy, el movimiento que ayudé a construir decidió despojarme de mi espacio en la Revolución Ciudadana”. La funcionaria agradeció al exmandatario por la confianza depositada durante años. No obstante, confirmó su decisión tras una serie de desencuentros públicos con Correa y con la actual presidenta del movimiento, Luisa González.

Marcela Aguiñaga había anticipado su decisión

Correa respondió en dos publicaciones consecutivas. En la primera escribió: “Marcela ya estaba afuera hace mucho. Llegó la hora del ser o no ser”. En la segunda agregó: “¿«Espacios»? Los militantes de la RC5 debemos estar por vocación, por sentido de misión, no por «espacios»”.La ruptura se venía gestando desde hace meses y se hizo evidente el 2 de diciembre, cuando Aguiñaga había anticipado que tomaría una decisión definitiva.

Previamente, la prefecta había manifestado críticas al liderazgo actual del movimiento y a la falta de espacios de diálogo interno. El episodio forma parte de una crisis interna más amplia en la Revolución Ciudadana. En julio de 2025, cinco autoridades locales correistas firmaron una carta pública dirigida a Rafael Correa. En ella solicitaban “un espacio de diálogo” y cuestionaban la conducción del movimiento.

Fue una de las figuras claves del correísmo

Entre las autoridades que firmaron dicha carta figuraron Marcela Aguiñaga, prefecta de Guayas, Paola Pabón (Pichincha), Leonardo Orlando (Manabí) y Juan Lloret (Azuay), junto a ellos firmó también Pabel Muñoz, alcalde de Quito. En esa ocasión, el expresidente rechazó las críticas y afirmó que en Revolución Ciudadana siempre ha existido apertura al debate. Añadió que “para ser un partido más, es mejor desaparecer”.

Marcela Aguiñaga, abogada y exministra de Ambiente durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), fue una de las figuras más destacadas del correísmo. Resultó elegida prefecta del Guayas en 2023 con el respaldo de Revolución Ciudadana. Su salida representa la primera ruptura de alto perfil de una autoridad provincial electa bajo la bandera RC desde las elecciones seccionales de ese año.

La mandó a dialogar con el Presidente Noboa

Hasta el cierre de esta nota, ni la directiva nacional de Revolución Ciudadana ni Luisa González, presidenta del movimiento, se habían pronunciado oficialmente sobre la salida de Aguiñaga. El movimiento enfrenta ahora el desafío de mantener la cohesión entre sus bases territoriales de cara a los próximos procesos electorales. En una publicación anterior, Correa le pidió a Aguiñaga que vaya a “dialogar con Noboa”.

Esto haciendo alusión con el Presidente Daniel Noboa, con quien Aguiñaga se ha mostrado cercana desde el inicio de la gestión del primer mandatario. La noche del jueves 3 de diciembre la Prefecta del Guayas confirmó su salida del movimiento político. Lo hizo a través de un video que colgó en sus cuentas personales de redes sociales. Allí recibió apoyo de cientos de personas y también críticas de un sector de la ciudadanía.